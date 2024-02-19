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Merkez Bankası'ndan flaş düzenleme: Artık kullanıma açıldı!

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Online bankacılık sisteminde FAST uygulaması, sadece ocak ayında 11 milyon kez kullanıldı. Merkez Bankası, FAST uygulamasına ek olarak yeni bir hizmetin daha kullanıma açıldığını duyurdu. İşte detaylar...

Merkez Bankası'ndan flaş düzenleme: Artık kullanıma açıldı! mask
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Merkez Bankası, alacaklının borçludan FAST ödemesi talep etmesine imkan sağlayan FAST Ödeme İste Katman Servisi kullanıma açıldığını açıkladı.

EKOSİSTEME KATMA DEĞER KATACAK

İlk etapta kişiden kişiye ödemeler için üretime alınan katman servisi, 2 kişi arasında ödemenin alacaklı tarafından başlatılması için haberleşme ve onay mekanizması hizmeti sunarak para transferinin başlatılmasını sağlıyor.

Tele1'de yer alan habere göre, Ödeme İste Katman Servisi, kişiden kişiye ödemelere ilave olarak çeşitli iş modelleriyle birlikte çalışabilir bir tasarıma sahip.

Servis, ilerleyen fazlarda e-ticaret ödemeleri, e-talimat ödemeleri ve kurumsal fatura ödemeleri gibi çeşitli kullanım alanlarıyla ödemeler ekosisteminde birçok alanda katma değer oluşturacak.

SADECE OCAK AYINDA 11 MİLYON KİŞİ 'FAST' KULLANDI

7 gün 24 saat anlık ve güvenli para transferi imkanı sunan FAST sisteminin katılımcı sayısının 2023 yılında 36'ya çıktığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ödemeler ekosisteminin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde nakit ve kartlara alternatif bir ödeme yöntemi olarak kullanılan FAST Sisteminin üretime alındığı ilk günden bu yana artan işlem hacmi ocak ayında günde ortalama 11 milyon olarak izlenmiştir.

FAST sisteminin katman servisleri ile birlikte sunduğu yenilikçi teknolojilerle hem ödemeler alanında rekabet ve inovasyonu teşvik ederek yeni iş modellerinin önünü açacağı hem de kullanıcıların finansal durumlarını kolayca yönetip günlük hayatlarını kolaylaştırarak şeffaf, güvenli ve hızlı bir ödeme yöntemi olarak hizmet vermesi amaçlanmaktadır."

Kaynak: Haber Merkezi

# Ocak, Saat, Yer, Para, kişi, merkez

19 Şub 2024 - 02:53 - Ekonomi

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