Alanya kaçtı Adana kovaladı 3-3

TRENDYOL Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Corendon Alanyaspor, ligin 26. hafta maçında son haftaların formsuz ekibi Adana Demirspor'u ağırladı. Gol düellosu şeklinde geçen maç 3-3 berabere sona erdi. Alanyaspor, 20. dakikada Jure Balkovec ve 33. dakikada Oğuz Aydın'ın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. 67. dakikada Emre Akbaba'nın penaltıdan attığı golle farkı 1'e indiren Adana Demirspor, 2 dakika sonra Yusuf Sarı ile 2-2'lik eşitliği yakaladı. 76. dakikada Alanyaspor'dan Joao Novais'in kullandığı penaltıda, topu kaleci Vedat çeldi ancak boşta kalan topu Hadergjonaj ağlara gönderdi ve takımını 3-2 öne geçirdi. 90+7'de ise Yusuf Sarı'nın Alanyaspor ceza sahası dışından çektiği şutunda Aliti'ye çarpan top kaleci Ertuğrul'u yanılttı ve Adana Demirspor yeniden beraberliği yakalayarak 1 puanı son dakikada kurtardı. Corendon Alanyaspor bu sonuçla 29 puana yükselirken, konuk ekip Adana Demirspor da puanını 32'ye çıkardı. Cemali AYDINOĞLU
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.