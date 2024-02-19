Alanya kaçtı Adana kovaladı 3-3

TRENDYOL Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Corendon Alanyaspor, ligin 26. hafta maçında son haftaların formsuz ekibi Adana Demirspor'u ağırladı. Gol düellosu şeklinde geçen maç 3-3 berabere sona erdi. Alanyaspor, 20. dakikada Jure Balkovec ve 33. dakikada Oğuz Aydın'ın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. 67. dakikada Emre Akbaba'nın penaltıdan attığı golle farkı 1'e indiren Adana Demirspor, 2 dakika sonra Yusuf Sarı ile 2-2'lik eşitliği yakaladı. 76. dakikada Alanyaspor'dan Joao Novais'in kullandığı penaltıda, topu kaleci Vedat çeldi ancak boşta kalan topu Hadergjonaj ağlara gönderdi ve takımını 3-2 öne geçirdi. 90+7'de ise Yusuf Sarı'nın Alanyaspor ceza sahası dışından çektiği şutunda Aliti'ye çarpan top kaleci Ertuğrul'u yanılttı ve Adana Demirspor yeniden beraberliği yakalayarak 1 puanı son dakikada kurtardı. Corendon Alanyaspor bu sonuçla 29 puana yükselirken, konuk ekip Adana Demirspor da puanını 32'ye çıkardı. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor Servisi