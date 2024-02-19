Kuralsız sürücülere ceza yağdı

Yapılan uygulamalarda; 2 bin 328 araç kontrol edildi. 216 araç ve sürücüsüne 431 bin 738 TL cezai işlem uygulandı. 35 araç trafikten men edilirken 4 aranan şahıs ise yakalandı. (Toygar DİM)

Kaynak: Haber Merkezi