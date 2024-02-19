- Asayiş

Kuralsız sürücülere ceza yağdı

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ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 15-16 Şubat 2024 tarihlerinde genel trafik uygulaması yapıldı.

Kuralsız sürücülere ceza yağdı mask
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Yapılan uygulamalarda; 2 bin 328 araç kontrol edildi. 216 araç ve sürücüsüne 431 bin 738 TL cezai işlem uygulandı. 35 araç trafikten men edilirken 4 aranan şahıs ise yakalandı. (Toygar DİM)

Kaynak: Haber Merkezi

# araç

19 Şub 2024 - 02:31 - Asayiş

Mahreç  Toygar Dim

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