Kuralsız sürücülere ceza yağdı

Yapılan uygulamalarda; 2 bin 328 araç kontrol edildi. 216 araç ve sürücüsüne 431 bin 738 TL cezai işlem uygulandı. 35 araç trafikten men edilirken 4 aranan şahıs ise yakalandı. (Toygar DİM)
Kaynak: Haber Merkezi
ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 15-16 Şubat 2024 tarihlerinde genel trafik uygulaması yapıldı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.