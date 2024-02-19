Okul çevrelerine sıkı denetim

Yapılan denetimlerde; 9 internet kafe, 2 kafeterya, 2 çay evi, 10 kıraathane,4 park ve bahçe, 1 İddaa bayi, 299 şahıs, 5 araç ve 35 okul servis aracı kontrol edildi. 1 okul servis aracına 690 TL cezai işlem uygulandı. (Fatma VURAL)
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.