- Asayiş

Okul çevrelerine sıkı denetim

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ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 15-16 Şubat 2024 tarihinde öğrencilerin ulaşımını sağlayan okul servis araçları ve okul çevreleri üzerinde denetimler yapıldı.

Okul çevrelerine sıkı denetim mask
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Yapılan denetimlerde; 9 internet kafe, 2 kafeterya, 2 çay evi, 10 kıraathane,4 park ve bahçe, 1 İddaa bayi, 299 şahıs, 5 araç ve 35 okul servis aracı kontrol edildi. 1 okul servis aracına 690 TL cezai işlem uygulandı. (Fatma VURAL)

Kaynak: Haber Merkezi

# araç, internet

19 Şub 2024 - 02:28 - Asayiş

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