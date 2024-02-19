Okul çevrelerine sıkı denetim

Yapılan denetimlerde; 9 internet kafe, 2 kafeterya, 2 çay evi, 10 kıraathane,4 park ve bahçe, 1 İddaa bayi, 299 şahıs, 5 araç ve 35 okul servis aracı kontrol edildi. 1 okul servis aracına 690 TL cezai işlem uygulandı. (Fatma VURAL)

Kaynak: Haber Merkezi