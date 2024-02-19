- Ekonomi

TOKİ Alanya’da arsa satacak

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TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Alanya, Gazipaşa, Kaş, Kemer, Kepez, Konyaaltı, Korkuteli ve Muratpaşa’da bulunan 32 taşınmazı düzenleyeceği ihale ile satışa çıkaracak.

19 Şub 2024 - 02:26 - Ekonomi

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