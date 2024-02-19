CHP'ye veda etti

Son günlerde bazı basın organlarında yer alan haberlere açıklık getiren Zavlak, duygusal bir konuşma ile parti üyeliğine nokta koyduğunu açıkladı.

Yıllarını uyuşturucuyla mücadeleye verdiğini, sokaklarda genç kızların ve delikanlıların uyuşturuculara bağımlı hale getirildiğini dile getiren Zavlak "Bundan böyle tüm mücadelemiz bu gruplara karşı olacak" dedi.

Dim bölgesine uyuşturucuyla mücadele amaçlı bir merkezin yapılması için çalışmalar başlattıklarının altını çizen Zavlak, gerekli bağışları yaptığını ve bölge halkının da katkıda bulunacağını açıkladı.

DUYGU DOLU VEDA

Yıllardır üyesi olduğu ve gönül verip genç yaşlarda mücadeleye başladığı CHP'nin yönetim şeklini eleştiren Zavlak "Benim partimin, sosyal demokrat bir düşüncenin, belirli ağalar tarafından dizayn edilmesine asla gönlüm razı olamaz. Bu şehrin hiçbir sosyal yarasına parmak basmayanların, benim siyasi düşüncemle hiçbir paydaşlığı olmayanların, köylünün, garibanın halini bilmeyenlerin sosyal demokratlara şekil vermesi ve rota çizmesi gücüme gidiyor. Bundan sonra hangi aday uyuşturucuyla mücadelede bizimle birlikte hareket ederse siyasi desteğimiz ona olacaktır" dedi.

İstifa ettiğini dile getirirken duygulanan ve gözyaşlarına hakim olmaya çalışan Zavlak "Bundan sonra benim tarafım dağlar, garibanlar, tuzağa düşürülmeye çalışılan kızlarımız olacaktır" dedi.

Program sonunda basın mensuplarına Atatürk temalı hediyeler sunan Zavlak "Bundan böyle sadece Atam'la konuşup dertleşeceğim" dedi ve konuklarını tek tek teşekkür ederek uğurladı. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi