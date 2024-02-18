Mehmet Şahin'den rekor: Hafta sonu 15 mahallede binlerce vatandaşla kucaklaştı

Şahin'in hafta sonu paylaştığı " Belediye Sosyal Tesisleri ve Aile Çay Bahçeleri, Mahalle Meydanları, Festival ve Yayla Şenlikleri, Alanya Emekli Lokalleri, Tarımsal Sulama Göletleri ve Üreticinin Desteklenmesi" projeleri büyük sevinç ve heyecan yarattı

İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin'in seçim çalışmaları aralıksız olarak halkın içerisinde sürüyor. Alanya'nın her köşesinde sevgi gösterileriyle karşılanıp desteklenen Şahin, halk buluşmalarının temposunu arttırdı ve hafta sonu tam 15 mahallede vatandaşlarla buluşarak bir rekora imza attı.

Şahin, cumartesi sabahı Okurcalar'dan başladığı halk buluşmalarını Gümüşgöze (Sirge), Yenice, Burçaklar, Güney, Gözübüyük, Soğukpınar ve Kestel mahalleleri ile sürdürdü.

Şahin, sabah saat 10.00'da Okurcalar Pazarı'nda vatandaşlarla kahvaltıda buluştu. Saat 12.00'de Gümüşgöze (Sirge) Mahallesi'nde vatandaşla bir araya gelen Şahin, saat 14.00'de Yenice, Burçaklar ve Güney mahallelerinin sakinleri ile kucaklaştı. Saat 15.30'da Gözübüyük Mahallesi'nde vatandaşlara hitap eden Şahin, saat 17.00'de ise Soğukpınar Mahallesi toplantısındaydı.

Gittiği her yerde coşkulu kalabalıklar tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Şahin, tek tek selamlaşıp kucaklaştığı vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

'BELEDİYE SOSYAL TESİSLERİ VE AİLE ÇAY BAHÇELERİ'

Vatandaşlara müjdeler veren Şahin, Okurcalar'da "Belediye Sosyal Tesisleri ve Aile Çay Bahçeleri" projesini açıkladı. Şahin, "Alanyamızın her bölgesinde geleneksel mimarimize uygun olarak Belediye Sosyal Tesisleri ve Aile Çay Bahçeleri yapacağız. Buralarda halkımız hijyenik, güvenilir ve sağlıklı hizmete kavuşacak" dedi. Vatandaşlar "Çok büyük bir ihtiyaç" diyerek Şahin'e teşekkür ettiler.

MAHALLE MEYDANLARI, FESTİVAL VE YAYLA ŞENLİKLERİ

Şahin, Gümüşgöze (Sirge), Yenice, Burçaklar, Güney, Gözübüyük ve Soğukpınar mahallelerinde ise 'Mahalle Meydanları Projesi'ne yoğun destek aldı.

Şahin, "Düğün, taziye, eğlence ve benzeri sosyal faaliyetlerde kullanılmak üzere Eşkilik Düğün Salonu konseptli çok amaçlı etkinlik alanları ve ortak mekânsal düzenlemeler hayata geçirilecek. Hiçbir bölge belediye hizmetlerinden uzak kalmayacak. Mahallelerimizde hizmeti vatandaşlarımızın ayağına götürmek için belediye hizmet birimleri oluşturacağız" şeklinde konuştu.

Şahin, sık sık alkışlarla kesilen konuşması sırasında "Batı Alanya mahallelerimiz için, geleneklerimize ve kültürel motiflerimize sahip çıkma misyonumuzla Festival ve Yayla Şenlikleri kültürünü başlatacağız" dedi. Şahin'in müjdeleri bölgede sevinç ve heyecan yarattı.

KESTEL'DE ŞAHİN SEVGİSİ

Şahin, akşam gittiği Kestel'de de coşkulu bir kalabalık tarafından havai fişek gösterileriyle karşılandı.

İyi Parti Antalya İl Başkan Yardımcısı Alper Arıkan, Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nesrin Ünal’ın da katıldığı toplantıdaki müthiş kalabalığın heyecanı ve coşkusu gözlerden kaçmadı.

ŞAHİN'DEN 'ALANYA EMEKLİ LOKALLERİ' MÜJDESİ

"Ben de Mehmet Şahin başkanımızın yanındayım" diyerek desteğini açıklayan Kestel Mahallesi Muhtarı Muhterem Şimşek’in davetiyle mahalleye giden Şahin, Çağlayan Piknik'te coşkulu bir kalabalık tarafından havai fişek gösterileri ve sevgi tezahüratları ile karşılandı.

Tek tek selamlaşıp kucaklaştığı Kestel Mahallesi sakinlerini dinleyip, sorun ve taleplerini alan Şahin, "Sorunlarınızı kısa sürede çözüp, taleplerinizi karşılayacağız. Sizleri her koşulda destekleyeceğiz" diyerek sorunları nasıl aşacağını anlattı. Alanya'yı dünya kenti yapma hedefiyle hayata geçireceği projelerini de anlatan Şahin, Kestel'de emeklileri sevindirecek bir müjde de paylaştı.

Alanya'da artık emeklilerin hak ettikleri değeri göreceklerini belirten Şahin, "Büyüklerimizin emekli olduktan sonraki günlerini dolu dolu yaşamalarını istiyoruz. Bu amaçla, sıcak sohbetler edebilecekleri, çaylarını yudumlayıp gazetelerini okuyabilecekleri, kütüphanesinden kitap okuyabilecekleri, ileri yaş atölyeleri ile vakitlerini daha verimli geçirebilecekleri Alanya Emekli Lokalleri açacağız. Bu lokallerimizle büyüklerimize hak ettikleri değeri göstereceğiz" dedi.

ALANYA'NIN DOĞUSUNA DA ŞAHİN ÇIKARMASI

Pazar günü ise Alanya'nın doğu mahallelerine giderek vatandaşlarla kucaklaşan Mehmet Şahin, kuraklıkla boğuşan çiftçilerin yüreklerine su serpti.

Şahin, saat 10.00 Gözüküçüklü Mahallesi'nde kahvaltı programına katıldıktan sonra saat 12.00’de İmamlı Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Saat 13.30'da ise Özvadi Mahallesi'ne giden Şahin ve ekibinin saat 14.30'daki durakları Hocalar Mahallesi oldu. Saat 16.00’da Beyreli Köy Konağı'nda mahalle toplantısı yapan Şahin, saat 17.30'da Tırılar Mahallesi Muhtarlığı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

'ALANYAMIZDA SUSUZ TARLA KALMAYACAK'

Gittiği her mahallede coşkulu kalabalıklar tarafından büyük ilgi ve sevgi gösterileriyle karşılanan Şahin, Alanya'nın doğusunda kuraklıkla boğuşan çiftçilerin yüreklerine su serpti.

Şahin, "Sizlere Mehmet Şahin sözü. Göreve gelir gelmez hayata geçireceğimiz tarımsal sulama göletleri ile susuz tarlamız kalmayacak. Her zaman çiftçimizin, üreticimizin yanında olacağız. Sadece yaş sebze ve meyve üretimini değil hayvansal üretimi de destekleyeceğiz. Pandemi döneminde önemleri çok daha iyi anlaşılan üreticilerimizin her alanda desteklenmesi için elimizi taşın altına koyacağız" dedi. Bölge üreticilerinden Şahin'e teşekkür yağdı.

Şahin, pazar akşamı ise Çamlıca Mahallesi'nde halk buluşmalarını sürdürerek hafta sonu Alanya'nın batısından doğusuna tam 15 mahalle halkı ile kucaklaşmış oldu. Gittiği her yerde coşkulu kalabalıklar tarafından sevgi gösterileri ile karşılaşan Şahin'e halk desteğinin her geçen gün daha da büyüdüğü gözlendi.