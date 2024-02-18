Seda Sayan'a rakip çıktı: Ebru Gündeş yeniden mi evleniyor?

O Ses Türkiye jürisi olan ve Hadise ile yaşadıklarıyla gündemden düşmeyen Ebru Gündeş'in Rıza Sarraf'tan sonra yeniden nikah masasına oturacağı iddiası gündeme geldi.
PopDedik'in iddiasına göre; Selin Özdemir’den Temmuz 2022’de boşanan Murat Özdemir’in Ebru Gündeş ile 2023 yılının sonlarına doğru birlikte olmaya başladığı öğrenildi.
Evliliğinin bitmesinin ardından Ebru Gündeş’i yakın takibe alarak sürekli sahnesini izlemeye giden Özdemir, sanatçı ile de ortak arkadaşları vasıtasıyla tanıştı.
İlk eşinden 2, ikinci eşinden 1 çocuğu olan Murat Özdemir’in, bir kız annesi Ebru Gündeş ile evlenmeye karar verdiği iddia edildi. Çiftin yakında nikâh masasına oturmaya hazırlandığı öne sürüldü.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.