Survivor'da korkunç kavga: Sema-Seda-Pınar kavgası neden çıktı? Sercan bu işin neresinde?

Survivor 37. bölüm fragmanı gibisi daha önce hiç olmadı... Survivor tarihine damga vuracak gibi görünen fragmanda herkes kavga etti.

Özellikle Pınar-Sema-Seda arasında yaşanan kavgada ayıranlardan birinin kavgalarıyla meşhur Nagihan olması gözlerden kaçmadı. Ancak Nagihan'ı gölgede bırakan ise Sercan Yıldırım oldu.



İşte Sercan'ın kavga sırasındaki halleri ve sosyal medyada yapılan güldüren yorumlardan bazıları...