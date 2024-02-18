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Survivor'da korkunç kavga: Sema-Seda-Pınar kavgası neden çıktı? Sercan bu işin neresinde?

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Survivor 37. bölümde adeta tüm yarışmacılar birbirine girdiği ve bu anlar sosyal medyayı salladı. Özellikle Pınar-Sema-Seda kavgasında Sercan'ın araya girme çabaları ve düştüğü durum sosyal medyanın diline düştü. Sercan yorumları Twitter'ı salladı.

Survivor'da korkunç kavga: Sema-Seda-Pınar kavgası neden çıktı? Sercan bu işin neresinde? mask
Survivor'da korkunç kavga: Sema-Seda-Pınar kavgası neden çıktı? Sercan bu işin neresinde?
Survivor'da korkunç kavga: Sema-Seda-Pınar kavgası neden çıktı? Sercan bu işin neresinde?
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Survivor 37. bölüm fragmanı gibisi daha önce hiç olmadı... Survivor tarihine damga vuracak gibi görünen fragmanda herkes kavga etti.

Özellikle Pınar-Sema-Seda arasında yaşanan kavgada ayıranlardan birinin kavgalarıyla meşhur Nagihan olması gözlerden kaçmadı. Ancak Nagihan'ı gölgede bırakan ise Sercan Yıldırım oldu.

Survivor'da korkunç kavga: Sema-Seda-Pınar kavgası neden çıktı? Sercan bu işin neresinde?


İşte Sercan'ın kavga sırasındaki halleri ve sosyal medyada yapılan güldüren yorumlardan bazıları...

Survivor'da korkunç kavga: Sema-Seda-Pınar kavgası neden çıktı? Sercan bu işin neresinde?
Survivor'da korkunç kavga: Sema-Seda-Pınar kavgası neden çıktı? Sercan bu işin neresinde?
Survivor'da korkunç kavga: Sema-Seda-Pınar kavgası neden çıktı? Sercan bu işin neresinde?
Survivor'da korkunç kavga: Sema-Seda-Pınar kavgası neden çıktı? Sercan bu işin neresinde?

# Sosyal

18 Şub 2024 - 20:28 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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