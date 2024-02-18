Survivor'da korkunç kavga: Sema-Seda-Pınar kavgası neden çıktı? Sercan bu işin neresinde?

Survivor 37. bölüm fragmanı gibisi daha önce hiç olmadı... Survivor tarihine damga vuracak gibi görünen fragmanda herkes kavga etti.
Özellikle Pınar-Sema-Seda arasında yaşanan kavgada ayıranlardan birinin kavgalarıyla meşhur Nagihan olması gözlerden kaçmadı. Ancak Nagihan'ı gölgede bırakan ise Sercan Yıldırım oldu.
İşte Sercan'ın kavga sırasındaki halleri ve sosyal medyada yapılan güldüren yorumlardan bazıları...
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.