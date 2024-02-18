Bayram ikramiyelerine bir zam daha mı geliyor? Açıklama gecikmedi...

Emeklilere verilen ikramiyeler hakkında ikinci müjde geldi. Çalışma ekonomisti tarafından sosyal medyada paylaşılanlara göre, ikramiyelere zam yapılacağı iddiası emeklilerin gündemine oturdu. İkramiye için rakam verek ekonomist, seçim öncesini işaret etti.
SEÇİM ÖNCESİ BİR ZAM DAHA
Emeklilerin gündeminde yer alan ikramiye güncellemesi geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu mitingi esnasında müjdeli haberi emekliye verdi. Emekli ikramiyeleri müjdenin ardından 3.000 TL'ye yükseldi. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kere verilen bu ücretler hakkında yeni bir zam iddiası geldi. Ünlü ekonomist Prof. Dr. Aziz Çelik, seçim önceisni işaret ederek rakam verdi.
İKRAMİYE 4.000 TL OLACAK
Çalışma ekonomisti Prof. Dr. Aziz Çelik, emeklilere verilen bayram ikramiyeleri hakkında konuştu. Sosyal medya üzerinden paylaştıklarıyla, kısa süre önce 3.000 TL'ye yükseltilen emekli ikramiyesi hakkında yeni bir iddiayı duyurdu. Emekli ikramiyelerinin bir kez daha zamlanacağı yönünde paylaşım yaptı.
Çelik'in açıklamalarına göre, seçim öncesinde ikramiyeye bir zam daha gelecek. Geçmişten örnekler vererek duyuran uzman isim, "Şu 22 yılda birazcık "AKP Dili ve Edebiyatı" öğrendiysem 3.000 lira olarak açıklanan emekli bayram ikramiyesi seçim öncesi en az 4.000 liraya çıkar. ' Yüzde 100 artırdık' diye yeni bir 'müjde' verirler" sözlerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.