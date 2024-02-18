Bayram ikramiyelerine bir zam daha mı geliyor? Açıklama gecikmedi...

Emeklilere verilen ikramiyeler hakkında ikinci müjde geldi. Çalışma ekonomisti tarafından sosyal medyada paylaşılanlara göre, ikramiyelere zam yapılacağı iddiası emeklilerin gündemine oturdu. İkramiye için rakam verek ekonomist, seçim öncesini işaret etti.

SEÇİM ÖNCESİ BİR ZAM DAHA

Emeklilerin gündeminde yer alan ikramiye güncellemesi geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu mitingi esnasında müjdeli haberi emekliye verdi. Emekli ikramiyeleri müjdenin ardından 3.000 TL'ye yükseldi. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kere verilen bu ücretler hakkında yeni bir zam iddiası geldi. Ünlü ekonomist Prof. Dr. Aziz Çelik, seçim önceisni işaret ederek rakam verdi.

İKRAMİYE 4.000 TL OLACAK

Çalışma ekonomisti Prof. Dr. Aziz Çelik, emeklilere verilen bayram ikramiyeleri hakkında konuştu. Sosyal medya üzerinden paylaştıklarıyla, kısa süre önce 3.000 TL'ye yükseltilen emekli ikramiyesi hakkında yeni bir iddiayı duyurdu. Emekli ikramiyelerinin bir kez daha zamlanacağı yönünde paylaşım yaptı.

Çelik'in açıklamalarına göre, seçim öncesinde ikramiyeye bir zam daha gelecek. Geçmişten örnekler vererek duyuran uzman isim, "Şu 22 yılda birazcık "AKP Dili ve Edebiyatı" öğrendiysem 3.000 lira olarak açıklanan emekli bayram ikramiyesi seçim öncesi en az 4.000 liraya çıkar. ' Yüzde 100 artırdık' diye yeni bir 'müjde' verirler" sözlerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi