DİM TV'de her pazartesi akşamı izleyiciyi ekran başına kilitleyen Mehmet Ali Dim'le İğneli Fıçı, bu akşamki konuğu İyi Parti Belediye Meclis Üyesi Adayı ve Esnaf Temsilcisi Velittin Yenialp, Saat 19.30'da ekrana gelecek İğneli Fıçı'da, KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ile İyi Parti Belediye Meclis Üyesi Adayı ve Esnaf Temsilcisi Velittin Yenialp izleyiciyle buluşacak. Sakın kaçırmayın.
26 Şub 2024 - 03:26- Gündem Güncelleme:
İyi Parti Belediye Meclis Üyesi Adayı ve Esnaf Temsilcisi Velittin Yenialp bu akşam DİM TV'de
KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ve İyi Parti Belediye Meclis Üyesi Adayı ve Esnaf Temsilcisi Velittin Yenialp bu akşam DİM TV'deki İğneli Fıçı'da olacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.