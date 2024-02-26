26 Şub 2024 - 03:26- Gündem G:

İyi Parti Belediye Meclis Üyesi Adayı ve Esnaf Temsilcisi Velittin Yenialp bu akşam DİM TV'de

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KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ve İyi Parti Belediye Meclis Üyesi Adayı ve Esnaf Temsilcisi Velittin Yenialp bu akşam DİM TV'deki İğneli Fıçı'da olacak.

İyi Parti Belediye Meclis Üyesi Adayı ve Esnaf Temsilcisi Velittin Yenialp bu akşam DİM TV'de mask
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DİM TV'de her pazartesi akşamı izleyiciyi ekran başına kilitleyen Mehmet Ali Dim'le İğneli Fıçı, bu akşamki konuğu İyi Parti Belediye Meclis Üyesi Adayı ve Esnaf Temsilcisi Velittin Yenialp, Saat 19.30'da ekrana gelecek İğneli Fıçı'da, KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ile İyi Parti Belediye Meclis Üyesi Adayı ve Esnaf Temsilcisi Velittin Yenialp izleyiciyle buluşacak. Sakın kaçırmayın.

# Yer, Devlet, Saat, Yarın, Belediye

26 Şub 2024 - 03:26 - Gündem

Mahreç  Mazluma Göktaş

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Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

İyi Parti Belediye Meclis Üyesi Adayı ve Esnaf Temsilcisi Velittin Yenialp bu akşam DİM TV'de mask
İyi Parti Belediye Meclis Üyesi Adayı ve Esnaf Temsilcisi Velittin Yenialp bu akşam DİM TV'de
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