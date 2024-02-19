Dim'in Moldova ve Gagavuzya izlenimleri bu akşam DİM TV'de

DİM TV'de her pazartesi akşamı izleyiciyi ekran başına kilitleyen Mehmet Ali Dim'le İğneli Fıçı, bu akşam gündemine Moldova ve Gagavuzya'yı alacak.
Saat 19.30'da ekrana gelecek İğneli Fıçı'da, KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim'in Moldova ve Gagavuzya seyahatindeki izlenimleri videolar eşliğinde izleyiciyle buluşacak. Dim'in Gagavuzya Başkanı Evghenia Gutul'la yaptığı Türkçe röportaj da yine Mehmet Ali Dim'le İğneli Fıçı'da yer alacak. Sakın kaçırmayın.
MOLDOVA HAKKINDA
Moldova veya resmi adıyla Moldova Cumhuriyeti, Doğu Avrupa'da yer alan, Ukrayna ile Romanya arasında kalan bir ülkedir. Başkenti Kişinev'dir ve 1991 yılında SSCB'nin dağılmasının ardından bağımsızlığını kazanmıştır.
GAGAVUZYA HAKKINDA
Gagavuzya veya Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi, Moldova'ya bağlı bir özerk devlet. Ülkeye ismini veren Gagavuzlar, Oğuz Türkü kökenlidir ve Gagavuz kelimesinin Gök-Oğuz'dan türediği düşünülmektedir.
EVGHENİA GUTUL HAKKINDA
Evghenia Gutul, 19 Temmuz 2023 tarihinden bu yana Gagavuzya Başkanı olarak görev yapan Gagavuz hukukçu ve politikacıdır. (Mazlume GÖKTAŞ)
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.