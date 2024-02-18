Vergisiz telefon kıskacı: "Telefonu aldık ama..."

Hükümetin 14 Mayıs seçimleri öncesinde vadettiği, üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ve bilgisayar desteği geçen yıl başladı. 5 Eylül’deki kabine toplantısından sonra konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerine vergisiz cep telefonu ve bilgisayar desteğiyle ilgili verdikleri sözleri, ülkenin ve küresel ekonominin şartlarını da göz önünde bulundurarak hayata geçirdiklerini söyledi. Seçimlerden hemen hemen 4 ay sonra 9 bin 500 TL’ye kadar olan bazı akıllı telefonlara destek verileceği paylaşıldı. Karar Ekim 2023’te Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre açıköğretim öğrencileri hariç 26 yaşından gün almamış üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteği ve bir yıllık internet desteği sağlanacağı paylaşıldı. Böylece yaklaşık 5 ay sonra vaat gerçeğe dönüştü. Bunun üzerine öğrenciler vergi destekli cep telefonu almak için elektronik marketlere akın etti. Burada da bir dizi prosedür sonrasında akıllı cihazlar tam ücret ödenerek alındı.

Vergi kısmının geri ödemesi ‘Gsb.biz’ internet sitesi üzerinden yapılan kayıt ile alınacağı kaydedildi. Fakat aradan 3 ay geçti ne geri ödeme yapıldı ne de bir açıklama. Kampanyanın başladığı günden beri sorunlarla karşılaştıklarını söyleyen öğrenciler, şikayetlerini hem Cimer’e hem de platformlara iletti. Geri ödemeyle hakkında bilgi alamayanlar dışında, IBAN sorunu da var. Aynı zamanda başvurusunun 2 aydır hala inceleme aşamasında olduğunu iddia eden öğrenciler de şikayetlerini dile getirdi. Sadece bununla da kalmadı. Destek kapsamında limite kadar akıllı cihaz alıp bunun üzerine bir de 25 kuruşluk poşet alanlar da ters köşe oldu. Alt toplamda 25 kuruşluk poşet ücreti de gözükünce devlet desteği dışında kalan kullanıcı vergi iadesi alamadığı öne sürerek, Tüketicileri Koruma Derneği’ne başvurdu. Bu destekle birlikte öğrenciler maddi gelirlerinin üzerine çıkarak akıllı cihaz aldı. Zaten vergi iadesinin yapılacağını düşünen öğrenciler 3 aydır mağdur kaldı.

‘2 HAFTADA YATAR DEDİLER 4 AY OLDU’



Yaşanan sorunlar ‘şikayetvar’ sitesine de yansıdı. Bir öğrenci “Gsb.biz üzerinden yaptığım vergisiz telefon başvurusu ne zaman sonuçlanacak? Neredeyse 4 ay oldu vergi iadesi yapılmadı. Bir de sistem de ikidir IBAN bilgisi kontrol ediliyor yazıyor. Telefonu aldığım yer 2 hafta içinde yatar dedi ama hala yatmadı.” Başka bir mağdur öğrenci de “Site üzerinden yaptığım vergisiz telefon başvurusu hâlâ sonuçlanmadı. Üzerinden 3 ay geçti. IBAN bilgisi de hâlâ kontrol ediliyor.”

‘BÜTÇEMİZİN ÜSTÜNE ÇIKIP BORÇ ALDIK GERİ ÖDEYEMEDİK’



Sosyal medya ve çeşitli internet siteleri aracılığıyla mağdur olduklarını belirten öğrenciler uzun süredir vergi iadelerini alamadıklarından şikayetçi. Özellikle yüksek enflasyon ortamında aylardır geri ödenmeyen vergi ücretlerinin gittikçe değersiz hale geldiklerini söylüyorlar. Birçok öğrenci kampanyada ücretlerin bu kadar geç yatacağını bilmedikleri için cihazlarını borç bularak aldığını belirtirken geri ödeyemedikleri için zor durumda kaldıkları söyledi. 4 ila 5 aydır yatmayan ücretler hakkında ise henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. 17 Aralık 2023’te genç destek kampanyasından cihaz aldığını söyleyen tüketici “19 Aralık’ta başvuru yaptım. 2 aydır fatura bilgileriniz onaylanmıştır, IBAN bilgileriniz kontrol ediliyor. Bilgisi ekranda duruyor. Borç parayla almıştım telefonu. Sahibine acil geri ödemem gerekiyor. 2 aydır mağdurum” paylaşımında bulundu.

‘IBAN’IMIZI GEVRETTİLER’



Şikayet sitesine yapılan bildirimlerden biri de başka bir üniversite öğrencisine ait. Konuya biraz kızgınlık biraz da mizahla yaklaşan öğrencinin ‘IBAN’ımızı gevrettiler’ güldürdü. Konuyu şöyle paylaştı: “Gsb üzerinden üç ay önce telefon desteği başvurusu yaptım ve üç aydır hâlâ para iadesi yapılmadı. Siteye her giriş yaptığımda IBAN bilgilerinin kontrol edildiği görünüyor. Artık yordu. Umarım en kısa sürede hesaba aktarılır. Ne zamana kadar arayıp bulunamayacak bu ibanımız. IBAN’ımız gevredi valla.”

BİRÇOK KOŞULU KARŞILAMAK GEREKİYOR



Bu kampanya ile teknolojik cihaz almak da sanıldığı kadar basit bir işlem değil. Öğrenciye vergisiz akıllı telefon kampanyasından yararlanabilmek için birçok prosedürü halletmeniz gerekiyor. Bunlardan bazılarıysa şunlar; Başvuran kişinin açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenci olması. Cihaz Satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması. Teknolojik cihaz desteği başvurusunda bulunulan bilgisayar cihazları ile mobil telefon cihazlarının vergiler dahil nihai satış bedelinin 9.500 TL’den az olması. Satın alınan teknolojik cihaz için bildirilen IBAN numarasının yani kredi kartının başvuran kişiye ait olması. Satın alınan mobil telefon cihazı için kullanılacak telefon hattının başvuran kişiye ait olması.

Kaynak: Haber Merkezi