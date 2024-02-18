Rekor cezalar geliyor: Hata yapmadan önce bin kez düşünün

Kamuoyunu yakından ilgilendiren yeni yasal düzenleme paketi, AK Parti tarafından meclise sunuldu ve adeta bomba etkisi yarattı. İçerisinde birçok önemli düzenlemeyi barındıran torba yasa içerisinde yer alan ve uzun zamandır beklenen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, en dikkat çeken konular arasında yer alıyor.

Günlük Adli Para Cezalarına Rekor Zam Geliyor!

Yeni kanun teklifiyle birlikte, adli para cezalarında alt ve üst sınırlarda önemli değişiklikler yapılıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in yaptığı açıklamaya göre, bir günlük adli para cezasının alt sınırı 20 TL’den 100 TL’ye, üst sınırı ise 100 TL’den 500 TL’ye çıkarılıyor. Ayrıca, ön ödeme miktarının hesaplanmasında da bir gün karşılığı olarak uygulanan miktar 30 TL’den 100 TL’ye yükseltiliyor. Bu düzenleme, 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren işlenecek suçlar için geçerli olacak.

Yeni düzenleme, ceza yaptırımlarının etkinliğini artırmayı hedefliyor ve adli para cezalarında ciddi bir artışı beraberinde getiriyor. Mevcut durumda TBMM’de incelenen ve kısa sürede onaylanması beklenen bu kanun teklifi, AK Parti’nin mecliste çoğunluğa sahip olmasıyla birlikte hızla yasalaşması bekleniyor.

Bu kapsamlı düzenleme, 85 milyon vatandaşı yakından ilgilendiriyor ve adli para cezalarında ciddi bir artışı beraberinde getiriyor. Kanun teklifinin kabul edilmesiyle birlikte, cezai yaptırımların caydırıcılığının artması amaçlanıyor.