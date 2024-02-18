Alanya'da heyecanlı yarış sona erdi

ULUSLARARASI Kızılalan Dağ Bisikleti Yarışları, C2 ve C1 kategorilerinde Alanya Kent Ormanı'nda oluşturulan 4 kilometrelik özel dağ bisikleti parkurunda iki gün boyunca gerçekleştirildi. Büyük kadınlarda Alina Sarkulova birinci, Eleftheria Giachou ikinci ve Tatyana Geneleva üçüncü oldu. Büyük erkeklerde Dmyrtro Titarenko birinci, Denis Sergiyenko ikinci ve Amando Martinez Galvan üçüncü oldu. Genç kadınlarda Emine Irmak Sezer birinci, Hatice Buse Ertekin ikinci ve Ayca Erdoğan üçüncü oldu. Genç erkeklerde ise Nolan Bouillon birinci, Luis Genten ikinci ve Mansur Irgalı üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara madalyalarını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Alanya Gençlik Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı ve yetkililer verdi. Toygar DİM