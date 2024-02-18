AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Brand Group Alanya Belediyespor, ligin 20. hafta maçında cumartesi günü konuk ettiği Türşad'ı 3-1'le geçti. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan mücadelede taraftar desteğini de arkasına alan Brand Group Alanya Belediyespor, etkili başladığı maçta ilk seti 25-19 alarak skoru 1-0'a getirdi. Mücadelenin ikinci setine de iyi başlayan ve önde götüren kırmızı beyazlı takım, setin son anlarında üst üste sayılar kaybetti ve konuk ekip Türşad bulduğu sayılarla seti 29-27 kazanarak tabelayı 1-1'e getirdi. Alanya Belediyespor, maçın üçüncü setinde etkili oyununu sürdürerek 25-21'lik skor elde etti ve maçta durum 2-1'e geldi. Alanya'nın Efeleri döründü sette hata yapmayarak 25-19 kazandı ve maçı da 3-1 aldı. Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, elde ettiği galibiyetle puan sıralamasındaki yerini koruyarak Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdürdü. Cemali AYDINOĞLU
- Spor
Alanya Belediyespor Türşad'ı rahat geçti: 3-1
Brand Group Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligi'nin 20. haftasında konuk ettiği Bitlis ekibi Türşad'ı 3-1'lik skorla devirerek iki maç aradan sonra galip geldi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.