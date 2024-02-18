- Spor

Alanya Belediyespor Türşad'ı rahat geçti: 3-1

ABONE OL Google News Sayfamız

Brand Group Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligi'nin 20. haftasında konuk ettiği Bitlis ekibi Türşad'ı 3-1'lik skorla devirerek iki maç aradan sonra galip geldi

Alanya Belediyespor Türşad'ı rahat geçti: 3-1 mask
ABONE OL Google News Sayfamız

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Brand Group Alanya Belediyespor, ligin 20. hafta maçında cumartesi günü konuk ettiği Türşad'ı 3-1'le geçti. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan mücadelede taraftar desteğini de arkasına alan Brand Group Alanya Belediyespor, etkili başladığı maçta ilk seti 25-19 alarak skoru 1-0'a getirdi. Mücadelenin ikinci setine de iyi başlayan ve önde götüren kırmızı beyazlı takım, setin son anlarında üst üste sayılar kaybetti ve konuk ekip Türşad bulduğu sayılarla seti 29-27 kazanarak tabelayı 1-1'e getirdi. Alanya Belediyespor, maçın üçüncü setinde etkili oyununu sürdürerek 25-21'lik skor elde etti ve maçta durum 2-1'e geldi. Alanya'nın Efeleri döründü sette hata yapmayarak 25-19 kazandı ve maçı da 3-1 aldı. Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, elde ettiği galibiyetle puan sıralamasındaki yerini koruyarak Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdürdü. Cemali AYDINOĞLU

# Alanya, günü, Son, Atatürk

18 Şub 2024 - 18:45 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Alanya Kestelspor İzmir'den 1 puanla döndü mask
Alanya Kestelspor İzmir'den 1 puanla döndü
Antalya'da oynayan futbolcu hayatını kaybetti mask
Antalya'da oynayan futbolcu hayatını kaybetti
Kestelspor deplasmandan 1 puanla eve döndü mask
Kestelspor deplasmandan 1 puanla eve döndü
Alanya Oba Stadyumu'nun zemini pırıl pırıl mask
Alanya Oba Stadyumu'nun zemini pırıl pırıl
Milli güreşçi Avrupa Şampiyonu oldu mask
Milli güreşçi Avrupa Şampiyonu oldu
TFF son dakika açıkladı! VAR kayıtları yayınlanacak mask
TFF son dakika açıkladı! VAR kayıtları yayınlanacak
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber