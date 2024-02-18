Alanya Belediyespor Türşad'ı rahat geçti: 3-1

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Brand Group Alanya Belediyespor, ligin 20. hafta maçında cumartesi günü konuk ettiği Türşad'ı 3-1'le geçti. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan mücadelede taraftar desteğini de arkasına alan Brand Group Alanya Belediyespor, etkili başladığı maçta ilk seti 25-19 alarak skoru 1-0'a getirdi. Mücadelenin ikinci setine de iyi başlayan ve önde götüren kırmızı beyazlı takım, setin son anlarında üst üste sayılar kaybetti ve konuk ekip Türşad bulduğu sayılarla seti 29-27 kazanarak tabelayı 1-1'e getirdi. Alanya Belediyespor, maçın üçüncü setinde etkili oyununu sürdürerek 25-21'lik skor elde etti ve maçta durum 2-1'e geldi. Alanya'nın Efeleri döründü sette hata yapmayarak 25-19 kazandı ve maçı da 3-1 aldı. Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, elde ettiği galibiyetle puan sıralamasındaki yerini koruyarak Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdürdü. Cemali AYDINOĞLU