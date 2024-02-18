ARMONİ Alanya Kestelspor, TFF 3. Lig 4. Grup'ta 20. hafta müsabakaları hafta sonunda oynandı. Ligin 20. hafta maçında Bergama ile deplasmanda karşılaşan Alanya Kestelspor, rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Bergama 14 Eylül Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle geçildi. Temsilcimiz Alanya Kestelspor ikinci yarıya baskılı başladı, aradığı golü de Hazarhan Karaca ile 56. dakikada buldu. Galibiyet sevincini 5 dakika yaşayabilen Armoni Alanya Kestelspor, 61. dakikada Süleyman Okçu'nun golüne engel olamayınca skora 1-1'lik dengel geldi. Maçın normal süresi 1-1 tamamlanırken, uzatma dakikalarında Alanya Kestelsporlu futbolcu Harun Kaya 2'nci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Deplasmandan 1 puanla dönen Alanya Kestelspor puanını 31'e yükseltirken, Bergama ise puanını 18'e çıkardı. Armoni Alanya Kestelspor, ligin 21. haftasında 25 Şubat Pazar günü saat 14.00'de Balıkesirspor'u ağırlayacak. Cemali AYDINOĞLU
- Spor
Alanya Kestelspor İzmir'den 1 puanla döndü
TFF 3. Lig 4. Grup'ta hafta sonu İzmir ekibi Bergama Sportif Faaliyetler'e konuk olan Armoni Alanya Kestelspor, öne geçtiği maçta sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.