Tekke: 'Hata yaptık ve cezalandırıldık'

CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında dün Oba Stadyumu'nda ağırladığı Adana Demirspor ile 3-3 berabere kalarak 2 puan kaybetti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, hafta boyunca savunmasını yaptıkları pozisyonda karşılaşmada hata yaptıklarını belirtti. Skor ne olursa olsun oynamaya çalışan bir takım olduklarını söyleyen Tekke, "İki farklı yarı var. İlk yarı istediğimize yakın oynamaya çalışan, baskıları iyi yapan, sakin kalan ve avantajlı bir skorla içeri giden bir Alanyaspor vardı. İkinci yarı hiç beklediğimiz gibi değildi. Tamamen oynamaktan vazgeçen ikinci toplarla, kazandığı toplarla oynamaya çalışan bir Alanyaspor vardı. Balotelli değişikliğinden sonra giren oyuncuları bilmiyorduk. Oyuncuların ismi, kalitesi belli.

"SAVUNMA PROBLEMLERİMİZ SÜRÜYOR"

Maçın kırılma anının penaltı pozisyonu olduğunu söyleyen Tekke, "Savunma yaparken çok absürd bir penaltı verildi. Sonrasında hafta boyunca savunmasını çalıştığımız pozisyonda hata yaptık, cezalandırıldık. Son dakikada yediğimiz gole nasip diyebiliriz. Kaybedilmiş 2 puan gibi gözüküyor ama Adana Demirspor ikinci yarıda çok fazla şans yakaladı. Nedeni Sisto'yu değiştirmek zorunda kalışım. Sarı kartı nedeniyle Sisto'yu değiştirdim. Biz oynamaya çalışan bir takımız. Skor ne olursa olsun oynamaya çalışmalıyız. İkinci yarı için aynı şeyi söyleyemem. Bugün ondan vazgeçtik ve hep söylediğim gibi yerleşik savunmada halen problemlerimiz devam ediyor. Bugün bu konuda cezalandırıldık. Önümüzde oynamaya çalışan oyunculardan kurulu Karagümrük maçı var. İnşallah kaybettiğimi iki puanı orada telafi ederiz" dedi. Cemali AYDINOĞLU