18 Şub 2024 - 18:32- Spor G:

Tekke: 'Hata yaptık ve cezalandırıldık'

ABONE OL Google News Sayfamız

Sahasında konuk ettiği Adana Demirspor ile 3-3 berabere kalan Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, "Skor ne olursa olsun oynamaya çalışmalıyız. İkinci yarı için aynı şeyi söyleyemem. Bugün ondan vazgeçtik ve hep söylediğim gibi yerleşik savunmada halen problemlerimiz devam ediyor" dedi

Tekke: 'Hata yaptık ve cezalandırıldık' mask
Tekke: 'Hata yaptık ve cezalandırıldık'
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında dün Oba Stadyumu'nda ağırladığı Adana Demirspor ile 3-3 berabere kalarak 2 puan kaybetti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, hafta boyunca savunmasını yaptıkları pozisyonda karşılaşmada hata yaptıklarını belirtti. Skor ne olursa olsun oynamaya çalışan bir takım olduklarını söyleyen Tekke, "İki farklı yarı var. İlk yarı istediğimize yakın oynamaya çalışan, baskıları iyi yapan, sakin kalan ve avantajlı bir skorla içeri giden bir Alanyaspor vardı. İkinci yarı hiç beklediğimiz gibi değildi. Tamamen oynamaktan vazgeçen ikinci toplarla, kazandığı toplarla oynamaya çalışan bir Alanyaspor vardı. Balotelli değişikliğinden sonra giren oyuncuları bilmiyorduk. Oyuncuların ismi, kalitesi belli.

"SAVUNMA PROBLEMLERİMİZ SÜRÜYOR"

Maçın kırılma anının penaltı pozisyonu olduğunu söyleyen Tekke, "Savunma yaparken çok absürd bir penaltı verildi. Sonrasında hafta boyunca savunmasını çalıştığımız pozisyonda hata yaptık, cezalandırıldık. Son dakikada yediğimiz gole nasip diyebiliriz. Kaybedilmiş 2 puan gibi gözüküyor ama Adana Demirspor ikinci yarıda çok fazla şans yakaladı. Nedeni Sisto'yu değiştirmek zorunda kalışım. Sarı kartı nedeniyle Sisto'yu değiştirdim. Biz oynamaya çalışan bir takımız. Skor ne olursa olsun oynamaya çalışmalıyız. İkinci yarı için aynı şeyi söyleyemem. Bugün ondan vazgeçtik ve hep söylediğim gibi yerleşik savunmada halen problemlerimiz devam ediyor. Bugün bu konuda cezalandırıldık. Önümüzde oynamaya çalışan oyunculardan kurulu Karagümrük maçı var. İnşallah kaybettiğimi iki puanı orada telafi ederiz" dedi. Cemali AYDINOĞLU

Tekke: 'Hata yaptık ve cezalandırıldık'

# devam, sonra, fatih, çalışan, süper lig, Son, var, Basın

18 Şub 2024 - 18:32 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Antalya'da oynayan futbolcu hayatını kaybetti mask
Antalya'da oynayan futbolcu hayatını kaybetti
Kestelspor deplasmandan 1 puanla eve döndü mask
Kestelspor deplasmandan 1 puanla eve döndü
Alanya Oba Stadyumu'nun zemini pırıl pırıl mask
Alanya Oba Stadyumu'nun zemini pırıl pırıl
Milli güreşçi Avrupa Şampiyonu oldu mask
Milli güreşçi Avrupa Şampiyonu oldu
TFF son dakika açıkladı! VAR kayıtları yayınlanacak mask
TFF son dakika açıkladı! VAR kayıtları yayınlanacak
Mehmet Şahin'den Alanyaspor'a 'Hilton' sözü mask
Mehmet Şahin'den Alanyaspor'a 'Hilton' sözü
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber