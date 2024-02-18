18 Şub 2024 - 17:58- Gündem G:

Alanyalılar dikkat! Bu bölgeler karanlığa gömülecek

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Antalya genelinde yaşanacak planlı elektrik kesintileri nedeniyle Alanya dahil pek çok bölge elektrik verilmeyecek.

11 ilçede elektrik kesintisi mask
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Alanya ve Antalya'da diğer bölgelerde planlı elektrik kesintileri meydana gelecek. Açıklanan saatlerde ilgili bölgelere enerji verilemeyecek. Alanya dahil pek çok bölgenin yer aldığı liste şu şekilde:

İŞTE ETKİLENEN BÖLGELER 

Alanya'da 09:30 - 16:30 saatlerinde: Payallar,  Atatürk Mahallesi'ne bakım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

Manavgat’ta Beydiğin, Sağırin, Yavrudoğan Zeybekler Haytalar ve Çardakköy mahallelerinde güvenlik ve yatırım çalışmaları nedeniyle 09:00 - 17:00 saatlerinde enerji verilemeyecek.

Kepez’de 09:00 - 15:00 saatlerinde Ayanoğlu, Gazi, Gündoğdu, Kuzeyyaka, Sütcüler ve Yeni Emek mahallelerinde deplase çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

Korkuteli’nde de 09:00 - 15:00 saatlerinde enerji verilemeyecek. Etkilenecek bölgeler ise Kargalık ve Karakuyu mahalleleri olacak.

Kumluca’da ise 09:00 - 16:00 saatlerinde Beykonak Karaköseler ve Beykonak Ordulu bölgelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

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18 Şub 2024 - 17:58 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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