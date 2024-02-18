Alanyalılar dikkat! Bu bölgeler karanlığa gömülecek

Alanya ve Antalya'da diğer bölgelerde planlı elektrik kesintileri meydana gelecek. Açıklanan saatlerde ilgili bölgelere enerji verilemeyecek. Alanya dahil pek çok bölgenin yer aldığı liste şu şekilde:

İŞTE ETKİLENEN BÖLGELER

Alanya'da 09:30 - 16:30 saatlerinde: Payallar, Atatürk Mahallesi'ne bakım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

Manavgat’ta Beydiğin, Sağırin, Yavrudoğan Zeybekler Haytalar ve Çardakköy mahallelerinde güvenlik ve yatırım çalışmaları nedeniyle 09:00 - 17:00 saatlerinde enerji verilemeyecek.

Kepez’de 09:00 - 15:00 saatlerinde Ayanoğlu, Gazi, Gündoğdu, Kuzeyyaka, Sütcüler ve Yeni Emek mahallelerinde deplase çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

Korkuteli’nde de 09:00 - 15:00 saatlerinde enerji verilemeyecek. Etkilenecek bölgeler ise Kargalık ve Karakuyu mahalleleri olacak.

Kumluca’da ise 09:00 - 16:00 saatlerinde Beykonak Karaköseler ve Beykonak Ordulu bölgelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.