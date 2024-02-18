Yine hayvana şiddet! Sitede saldırıya uğraya kedinin kaburgaları kırıldı

Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde iddiaya göre, siteye giren bir kedi tekmelendi. Sitenin çıkışında kaburgaları kırılmış halde bulunan kedi, çevredeki hayvanseverler tarafından veterinere götürüldü. Yapılan ameliyat sonrası bir dernek kedinin bakımını üstlendi. Aynı sitede, 20 kedinin kaybolduğu hayvanseverler tarafından sosyal medya üzerinden duyurularak kayıp kediler için destek istendi.
Mahallede kedi ve köpekleri besleyen Filiz Avşar Uğurlu ve Fersun Işıtman, sitede yaşanan olaylar dışında çevrede de hayvanların yemek kaplarına zarar verildiğini belirtti. Uğurlu ve Işıtman, hayvanların yaşam hakları konusunda insanları bilinçli davranmaya davet etti.
'UZAKLAŞTIRMAK KANUNA AYKIRI'
Sitelerde yaşanan hayvanlarla ilgili çözüm odaklı yaklaşılması gerektiğini vurgulayan mahalle sakini Fersun Işıtman, "Hayvanseverler ve hayvan hakları savunucuları, onların daha iyi ve konforlu yaşamaları için gerekli yardımları yapıyorlar. Ama çözümün daha insani olarak yapılması için kısırlaştırılıp, aşılatıp bulunduğu yerde bakılması gerekiyor. Site yönetimiyle aramızda bazen problemler oluyor. Belediyeler tarafından çözüm olarak sitede bir toplantı yapıp, bizi arada bırakmadan, hayvan hakları bakımından onları bilgilendirmeleri gerekiyor. Yeşil alanlar kedi ve köpeklerin yaşam alanlarıdır. Onları olduğu yerden uzaklaştırmak kanuna aykırıdır" dedi.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.