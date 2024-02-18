Yine hayvana şiddet! Sitede saldırıya uğraya kedinin kaburgaları kırıldı

Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde iddiaya göre, siteye giren bir kedi tekmelendi. Sitenin çıkışında kaburgaları kırılmış halde bulunan kedi, çevredeki hayvanseverler tarafından veterinere götürüldü. Yapılan ameliyat sonrası bir dernek kedinin bakımını üstlendi. Aynı sitede, 20 kedinin kaybolduğu hayvanseverler tarafından sosyal medya üzerinden duyurularak kayıp kediler için destek istendi.

Mahallede kedi ve köpekleri besleyen Filiz Avşar Uğurlu ve Fersun Işıtman, sitede yaşanan olaylar dışında çevrede de hayvanların yemek kaplarına zarar verildiğini belirtti. Uğurlu ve Işıtman, hayvanların yaşam hakları konusunda insanları bilinçli davranmaya davet etti.

'UZAKLAŞTIRMAK KANUNA AYKIRI'

Sitelerde yaşanan hayvanlarla ilgili çözüm odaklı yaklaşılması gerektiğini vurgulayan mahalle sakini Fersun Işıtman, "Hayvanseverler ve hayvan hakları savunucuları, onların daha iyi ve konforlu yaşamaları için gerekli yardımları yapıyorlar. Ama çözümün daha insani olarak yapılması için kısırlaştırılıp, aşılatıp bulunduğu yerde bakılması gerekiyor. Site yönetimiyle aramızda bazen problemler oluyor. Belediyeler tarafından çözüm olarak sitede bir toplantı yapıp, bizi arada bırakmadan, hayvan hakları bakımından onları bilgilendirmeleri gerekiyor. Yeşil alanlar kedi ve köpeklerin yaşam alanlarıdır. Onları olduğu yerden uzaklaştırmak kanuna aykırıdır" dedi.

Kaynak: DHA