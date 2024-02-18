Alanya'da okullar arası Atatürk Koşusu yapıldı

Atatürk Caddesi ile Tosmur Kavşağı arasında gerçekleştirilen yarışların startını Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Gençlik Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, Alanya Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Alanya Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ve protokol üyeleri verdi. Yıldız kızlar, yıldız erkekler, genç kızlar, genç erkekler olmak üzere 4 kategoride 450 sporcu mücadele etti.
Yarışın sonuçları şöyle;
Yıldız Kızlar Kategorisinde Yıldız Erkekler Kategorisinde
1.Yeşilöz O.O. 1.Yeşilöz O.O.
2.Neziha Türktaş 2.Neziha Türktaş
3.M.E.V. Güleç Demirel 3.Değirmen Dere
4.ÖHEP 4.Hamit Özçelik
Genç Kadınlar Kategorisinde Genç Erkekler Kategorisinde
1.Eczacı Güzin Velittin Bekrioğlu 1.Kestel Sultan Alparslan
2.15 Temmuz 2.Mehmet Arif Türktaş
3. Sosyal Bilimler 3.15 Temmuz
4.Alanya Lisesi 4.Alanya Lisesi
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.