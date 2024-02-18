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Alanya'da okullar arası Atatürk Koşusu yapıldı

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Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Alanya’ya gelişinin 89. yıldönümü sebebiyle düzenlenen Okullar Arası Atatürk Koşusu 450 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi

Alanya'da okullar arası Atatürk Koşusu yapıldı mask
Alanya'da okullar arası Atatürk Koşusu yapıldı
Alanya'da okullar arası Atatürk Koşusu yapıldı
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Atatürk Caddesi ile Tosmur Kavşağı arasında gerçekleştirilen yarışların startını Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Gençlik Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, Alanya Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Alanya Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ve protokol üyeleri verdi. Yıldız kızlar, yıldız erkekler, genç kızlar, genç erkekler olmak üzere 4 kategoride 450 sporcu mücadele etti.
Yarışın sonuçları şöyle;

Yıldız Kızlar Kategorisinde Yıldız Erkekler Kategorisinde
1.Yeşilöz O.O. 1.Yeşilöz O.O.
2.Neziha Türktaş 2.Neziha Türktaş
3.M.E.V. Güleç Demirel 3.Değirmen Dere
4.ÖHEP 4.Hamit Özçelik

Genç Kadınlar Kategorisinde Genç Erkekler Kategorisinde
1.Eczacı Güzin Velittin Bekrioğlu 1.Kestel Sultan Alparslan
2.15 Temmuz 2.Mehmet Arif Türktaş
3. Sosyal Bilimler 3.15 Temmuz
4.Alanya Lisesi 4.Alanya Lisesi

Kaynak: Haber Merkezi

# Alanya, Belediye, fatih, eğitim, Sosyal, Atatürk

18 Şub 2024 - 17:27 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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