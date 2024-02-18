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Hikmet Karaman'ın 1 puan mutluluğu

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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda 3-3 berabere kalan Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, 2-0'dan 2-2'yi ve sonrasında 3-3'ü yakalamanın kolay olmadığını söyledi

Hikmet Karaman'ın 1 puan mutluluğu mask
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ADANA Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında oyuncularını tebrik ederek, "2-0'dan geri dönüp 2-2'yi yapan, daha sonra 3-2'den tekrar 3-3'ü yapan oyuncularımıza teşekkür ediyoruz. 2-0'dan ve sonrasında 3-2'den dönüş yapmak ise hiç kolay değil. Çünkü 2-2'yi yakalamışsın. Oyunun momentumu, oyunun temposu, oyunun motivasyonu size geçmişken skorun 3-2'ye gelmesiyle demoralize olup peşinden dördü de yiyebilirsiniz. Ama oyuncularımız bırakmadı, 3-3'ü yakaladılar" diye konuştu.

"BİREYSEL HATADAN GOL YEDİK"

Hikmet Karaman, yeni bir takım olduklarının altını çizerek oyun içerisinde zaman zaman güzel şeylerin de olduğunu belirtti. Bunun yeterli olmadığını anlatan Karaman, "İlk devre oyuna iyi başladık. Pozisyonlarımız var. Son vuruşu iyi yapamadık. Ama iki tane bireysel hatadan gol yedik. Tabii bu bir teknik adam için çözülmesi zor bir olay. 0-0 giden bir maçta veya normal yediğiniz gollerde taktik, oyuncu değişiklikleri yapabilirsiniz. Ama bireysel hatada oyuncu değişiklikleri, sistemi, taktiği değiştirmek çok zor oluyor" dedi.

"REKABET ORTAMI OLUŞTURDUK"


Karaman, ikinci yarıya kaleci değişikliğiyle başladığını hatırlatarak, "Bütün riskleri kendim aldım. İki tane gol yiyen ve demoralize olan bir oyuncu arkadaşımız var. Olabilir, o da bizim oyuncumuz. Sorun yok. Ama buna rağmen Vedat da penaltıyı çıkardı, yan topu aldı, yumrukladı. O da en azından 'Bu rekabet ortamında varım' dedi. Zaten amacımız yeni gelenler ve elimizdeki oyuncularla iyi bir rekabet ortamını oluşturup, puanları alıp, peş peşe seri galibiyetlerle ligin altındaki takımlarla aramızdaki bağı koparmak istiyoruz. Maçtan önce psikolojik olarak sıralamaya baktığınızda biz kaybetsek aynı puanda oluyoruz. Ligin dibine yaklaşıyoruz. Kazandığımız zaman alttan biraz uzaklaşacağız ama deplasmanda 2 0'dan sonra alınan bir puanın da gayet başarılı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. AA

Kaynak: Anadolu Ajansı

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18 Şub 2024 - 17:24 - Spor

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