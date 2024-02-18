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Antalya'da şok olay! Çocuk parkında cansız bedeni bulundu

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Antalya’da sokakta yaşayan İbrahim Polat (55)’in çocuk parkında kaydırakların altında üzerinde battaniye ile cansız bedeni bulundu.

Antalya'da şok olay! Çocuk parkında cansız bedeni bulundu mask
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İbrahim Polat (55)’in park içerisindeki yatağın üzerinde hareketsiz gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Polat’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

KAĞIT TOPLAYARAK GEÇİMİNİ SAĞLIYORDU

Hayatını kaybeden Polat’ın ise bir süre önce kağıt toplayarak geçimini sağladığı, ardından ise dışarıda kalmaya devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Kaynak: Haber Merkezi

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18 Şub 2024 - 16:35 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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