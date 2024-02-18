Başkan Yücel Macera Park’ta vatandaşlarla buluştu

ALANYA’NIN çehresini değiştiren, hayata geçirdiği projelerle kente yeni cazibe merkezleri kazandıran Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, hafta sonunu Kızılalan Mevkii’nde hayata geçirdiği Macera Park’ta geçiren vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yücel, çocuklara da hediyeler dağıttı.



VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR



Ürettiği ve hayata geçirdiği projelerle herkesin gönlünü kazanan ve 3. Dönem Alanya Belediye Başkanlığı için Cumhur İttifakı’nın ortak adayı olan Başkan Yücel’e vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Hafta sonunda ailecek vakit geçirebilecekleri, eğlence, huzur ve doğanın bir arada olduğu Macera Park’ın Alanya için çok önemli ve kıymetli olduğunu söyleyen vatandaşlar Başkan Yücel’e hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler.

Kaynak: Haber Merkezi