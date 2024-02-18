Alanyalı hayvanseverler "Eros" için adalet istedi

Geçen hafta İbrahim Keloğlan isimli şahıs tarafından asansörde işkenceyle öldürülen kedi Eros için Alanya Vegan Community öncülüğünde bir grup hayvansever tarafından basın açıklaması ve protesto gerçekleştirildi. Grup sözcüsü yaptığı konuşmada, Türkiye'de hayvanların iyi şartlarda yaşamadığını ve yasaların hayvanlara yapılan işkencelerde caydırıcı olmadığını dile getirdi. Birçok vatandaşın elinde öldürülen kedi Eros ve hayvan haklarıyla ilgili görseller yer aldı.

'YAŞAM İÇİN YASA'





Hayvanseverler adına konuşma yapan grup sözcüsü, yerel yönetimlerimlerin hayvanlar için yeterli çalışma yapmadığını dile getirerek, "Bugün 2024 yerel seçimleri öncesi, kent sakinleri olan dostlarımızın, kedi ve köpeklerin sesi ve oyu olmak için buradayız. Eşit, adil ve yaşanabilir bir dünya için bir araya gelen, yaşam için yasa insiyatifi ve hayvan hakları savunucuları olarak yerel seçimler öncesi, yaşadığımız kentlerde tek ses oluyoruz. Burada sesimizi duyan yurttaşları tüm canlılar adına barışçıl, kapsayıcı, eşit hak ve politikaları geliştirmesi için harekete geçmeye, kendi yerlerinde örgütlenerek hayvanların sesi olmaya, bir seçmen olarak oylarını yaşamdan yana kullanmaya çağırıyoruz. İnsan olmayan hayvanlar için buradayız. Neredeyse her gün bir belediyenin ve vatandaşın hayvan katliamına, eziyetine, şiddetine tanık oluyoruz. Yasal ve yasa dışı hayvan üretimi yasaklanmazken veterinerler denetlenmezken, hayvan bakımı barınaktan bilinçli bir şekilde yapılmazken; belediyeler tarafından kısırlaştırma ve aşılama yapmak yerine hayvanlar dağlara, otoban kenarlarına ve çöplere atılarak daha da çoğalmaya, sefalet içinde yaşamaya ve ölüme mahkum ediliyor. Görevlerini yapmayan yerel yönetimlere, belediye başkanlarına bir yaptırım uygulanmazken doğmak dışında hiçbir suçu olmayan hayvanların, başıboş diye yaftalandığını, düşman ilan edildiğini ve nefret dilinin bizzat yetkiler tarafından körüklendiğini görüyoruz."



'CEZALAR CAYDIRICI DEĞİL'



"Çocuklara, kadınlara, hayvanlara işkence ve tecavüz eden katiller serbestken başımızdakiler ve aday siyasiler hangi ahlaktan bahsediyor. Katledilen sokak hayvanlarının görüntüleri hala zihnimizde. Düzce'de hayvanların toplandığı alanda ölü ve hasta yavru köpekler bulundu. Fatsa'da bir belediye çalışanı bir köpeğin boğazına ip bağlayarak yerden yere vurdu. İzmir'de bir vatandaş bir gecede 13 köpeği zehirleyerek 11'ini öldürdü. Kağıt üzerinde geçen hapis cezalarının hepsinin üç yılın altında kaldığı ve sicillerine işlenmediği için asıl katiller başıboş bir şekilde sokaklarda, aramızda dolaşmaya devam ediyor. Eros isimli kediyi asansörde 6 dakika boyunca botlarıyla tekmeleyerek işkenceyle öldüren şahıs 1 yıl 3 ay hapis cezası ve üstüne iyi hal indirimi aldığı için elini kolunu sallayarak mahkemeden çıktı. Kendisiyle her an bir sokağın köşesinde karşılaşabilirsiniz. Bu katillere üst sınırdan ceza verilmesi için daha ne yapılması gerekiyor? Caydırıcı olmayan ve suça teşvik eden cezasızlık politikalarıyla katilleri aramıza salarak kimi koruyorsunuz?"(Gülser YİĞİT)

Kaynak: Haber Merkezi