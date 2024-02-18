- Gündem

Alanyalı hayvanseverler "Eros" için adalet istedi

ABONE OL Google News Sayfamız

Bugün Alanya Atatürk Anıtı önünde, öldürülen kedi Eros için hayvanseverler tarafından eylem yapıldı

Alanyalı hayvanseverler "Eros" için adalet istedi mask
Alanyalı hayvanseverler "Eros" için adalet istedi
Alanyalı hayvanseverler "Eros" için adalet istedi
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Geçen hafta İbrahim Keloğlan isimli şahıs tarafından asansörde işkenceyle öldürülen kedi Eros için Alanya Vegan Community öncülüğünde bir grup hayvansever tarafından basın açıklaması ve protesto gerçekleştirildi. Grup sözcüsü yaptığı konuşmada, Türkiye'de hayvanların iyi şartlarda yaşamadığını ve yasaların hayvanlara yapılan işkencelerde caydırıcı olmadığını dile getirdi. Birçok vatandaşın elinde öldürülen kedi Eros ve hayvan haklarıyla ilgili görseller yer aldı.

'YAŞAM İÇİN YASA'

Hayvanseverler adına konuşma yapan grup sözcüsü, yerel yönetimlerimlerin hayvanlar için yeterli çalışma yapmadığını dile getirerek, "Bugün 2024 yerel seçimleri öncesi, kent sakinleri olan dostlarımızın, kedi ve köpeklerin sesi ve oyu olmak için buradayız. Eşit, adil ve yaşanabilir bir dünya için bir araya gelen, yaşam için yasa insiyatifi ve hayvan hakları savunucuları olarak yerel seçimler öncesi, yaşadığımız kentlerde tek ses oluyoruz. Burada sesimizi duyan yurttaşları tüm canlılar adına barışçıl, kapsayıcı, eşit hak ve politikaları geliştirmesi için harekete geçmeye, kendi yerlerinde örgütlenerek hayvanların sesi olmaya, bir seçmen olarak oylarını yaşamdan yana kullanmaya çağırıyoruz. İnsan olmayan hayvanlar için buradayız. Neredeyse her gün bir belediyenin ve vatandaşın hayvan katliamına, eziyetine, şiddetine tanık oluyoruz. Yasal ve yasa dışı hayvan üretimi yasaklanmazken veterinerler denetlenmezken, hayvan bakımı barınaktan bilinçli bir şekilde yapılmazken; belediyeler tarafından kısırlaştırma ve aşılama yapmak yerine hayvanlar dağlara, otoban kenarlarına ve çöplere atılarak daha da çoğalmaya, sefalet içinde yaşamaya ve ölüme mahkum ediliyor. Görevlerini yapmayan yerel yönetimlere, belediye başkanlarına bir yaptırım uygulanmazken doğmak dışında hiçbir suçu olmayan hayvanların, başıboş diye yaftalandığını, düşman ilan edildiğini ve nefret dilinin bizzat yetkiler tarafından körüklendiğini görüyoruz."


'CEZALAR CAYDIRICI DEĞİL'


"Çocuklara, kadınlara, hayvanlara işkence ve tecavüz eden katiller serbestken başımızdakiler ve aday siyasiler hangi ahlaktan bahsediyor. Katledilen sokak hayvanlarının görüntüleri hala zihnimizde. Düzce'de hayvanların toplandığı alanda ölü ve hasta yavru köpekler bulundu. Fatsa'da bir belediye çalışanı bir köpeğin boğazına ip bağlayarak yerden yere vurdu. İzmir'de bir vatandaş bir gecede 13 köpeği zehirleyerek 11'ini öldürdü. Kağıt üzerinde geçen hapis cezalarının hepsinin üç yılın altında kaldığı ve sicillerine işlenmediği için asıl katiller başıboş bir şekilde sokaklarda, aramızda dolaşmaya devam ediyor. Eros isimli kediyi asansörde 6 dakika boyunca botlarıyla tekmeleyerek işkenceyle öldüren şahıs 1 yıl 3 ay hapis cezası ve üstüne iyi hal indirimi aldığı için elini kolunu sallayarak mahkemeden çıktı. Kendisiyle her an bir sokağın köşesinde karşılaşabilirsiniz. Bu katillere üst sınırdan ceza verilmesi için daha ne yapılması gerekiyor? Caydırıcı olmayan ve suça teşvik eden cezasızlık politikalarıyla katilleri aramıza salarak kimi koruyorsunuz?"(Gülser YİĞİT)

Kaynak: Haber Merkezi

# Yer, ilgili, Belediye, Alanya, türkiye, Gelen

18 Şub 2024 - 16:24 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi mask
MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Maden felaketinde flaş gelişme! mask
Maden felaketinde flaş gelişme!
CHP'den yerel seçimler öncesi bir gelişme daha; 37 gün sonra aday değişti mask
CHP'den yerel seçimler öncesi bir gelişme daha; 37 gün sonra aday değişti
Sektörü korkutan gelişme: Alanya'ya ilgi azalmaya başladı mask
Sektörü korkutan gelişme: Alanya'ya ilgi azalmaya başladı
Bir aydır oynanan Dilan Polat oyunu sevenlerini bıktırdı mask
Bir aydır oynanan Dilan Polat oyunu sevenlerini bıktırdı
Meteoroloji'den Antalya'ya sağanak yağış uyarısı mask
Meteoroloji'den Antalya'ya sağanak yağış uyarısı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber