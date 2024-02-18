18 Şub 2024 - 16:17- Gündem G:

Alanya'ya uyarı: Salı günü etkisi altına alacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Alanya'ya Salı günü için kritik uyarı geldi.

Alanya'ya uyarı: Salı günü etkisi altına alacak mask
Alanya'ya uyarı: Salı günü etkisi altına alacak
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Alanya, Doğu Akdeniz kıyıları ile Antalya’nın tüm doğu ilçelerinde görülecek yağmur ve sağanak yağışa karşı uyarıldı. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN ALANYA'DA YAĞIŞ VAR

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre, Alanya'da salı gününden itibaren yağış görülecek. Rüzgar hızının en az 8 en fazla 13 kilometre / saat olması beklenirken sıcaklıklar 19 ile 12 derece arasında olacak.

Alanya'ya uyarı: Salı günü etkisi altına alacak

ÜLKE GENELİNDE BULUTLU HAVA HAKİM OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahminine göre pazartesi günü genel olarak bulutlu ya da çok bulutlu bir hava bekleniyor. Ülke genelinde bulutlu hava beklenirken Akdeniz ve Ege bölgelerinde parçalı bulutlu bir hava seyredecek. Öte yandan Salı itibari ile hava sıcaklıkları artmaya başlayacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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18 Şub 2024 - 16:17 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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