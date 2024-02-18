Antalya'da yol verme tartışması kanlı bitti

Tarihi Kaleiçi bölgesine turist getiren taksi sürücüsü Sinan N. (45) ile sokak üzerinden geçmekte olan motosikletin sürücüsü İsa K. (35) arasında yol verme tartışması çıktı. Yaşanan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü ve taksi sürücüsü tabancası ile motosiklet sürücüsünü karnına isabet eden iki kurşunla yaralandı.
GÖZALTINA ALINDI
İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri taksi sürücüsünü olay yerinde gözaltına aldı. Tabancaya ise el konuldu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.