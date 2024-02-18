- Asayiş

Antalya'da yol verme tartışması kanlı bitti

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Antalya’da taksi ve motosiklet arasında yaşanan tartışmada taksi sürücüsü, motosiklet sürücüsünü tabanca ile vurdu. .

Antalya'da yol verme tartışması kanlı bitti mask
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Tarihi Kaleiçi bölgesine turist getiren taksi sürücüsü Sinan N. (45) ile sokak üzerinden geçmekte olan motosikletin sürücüsü İsa K. (35) arasında yol verme tartışması çıktı. Yaşanan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü ve taksi sürücüsü  tabancası ile motosiklet sürücüsünü karnına isabet eden iki kurşunla yaralandı. 

GÖZALTINA ALINDI

İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri taksi sürücüsünü olay yerinde gözaltına aldı. Tabancaya ise el konuldu.

Kaynak: Haber Merkezi

# sevk, sonra, Polis

18 Şub 2024 - 16:08 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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