3 yaşındaki çocuk lokum yüzünden hayatını kaybetti

Kütahya'nın Emet ilçesinde, 6 Şubat’ta Alparslan Erdoğu’nun evde yediği lokum nefes borusuna kaçıp, yapıştı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Alparslan, ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Çocuk burada yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımdaki Alparslan, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.