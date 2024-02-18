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3 yaşındaki çocuk lokum yüzünden hayatını kaybetti

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Kütahya'nın Emet ilçesinde, yediği lokum nefes borusuna kaçıp yapışan Alparslan Erdoğu (3), 11 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

3 yaşındaki çocuk lokum yüzünden hayatını kaybetti mask
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Kütahya'nın Emet ilçesinde, 6 Şubat’ta Alparslan Erdoğu’nun evde yediği lokum nefes borusuna kaçıp, yapıştı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Alparslan, ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Çocuk burada yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımdaki Alparslan, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. 

Kaynak: DHA

# sevk, eğitim, çocuk

18 Şub 2024 - 15:36 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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