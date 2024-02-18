Altını olanlar dikkat! Gram altın 6 bin lira mı olacak?

Halk TV'de yer alan habere göre, Selçuk Geçer, altın fiyatlarının seçimden sonra artış gösterebileceğine dikkat çekti. Özellikle seçimin yanı sıra İran ve ABD arasındaki gerginliğin savaş halini alması halinde altına olan talebin daha da artabileceği tahmin ediliyor. Selçuk Geçer, 2 bin dolarlık ons altın fiyatlarının önümüzdeki süreç içerisinde 3 bin ya da 3 bin 500 dolar civarına çıkabileceğini, 2024 yılının ortalarından sonra altın fiyatlarının çıkabileceği söyledi.

İSLAM MEMİŞ: YIL SONUNDA 3 BİN LİRAYI GÖREBİLİR





Yatırımcıların takip ettiği bir diğer isim finans piyasaları uzmanı İslam Memiş, fiyatlara ilişkin yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi:"Ons altında gördüğümüz geri çekilmeleri gram altın tarafında hissetmeyeceğiz. Çünkü dolar gram altını tutmaya devam ediyor. Altın gram için bir sonraki etapta beklentimiz 2 bin 90 TL, yılın ilk çeyreğinde mart sonunda 2 bin 150 TL, yaz aylarında 2 bin 500 TL - 2 bin 700 TL. Yılın sonunda 3 bin TL seviyesi. Radarımızda bu fiyatlar var. Uzun vadeli olarak bu fiyatları beklemeye devam ediyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi