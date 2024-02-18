Atatürk’ün Alanya’ya gelişinin 89. yıl dönümü törenle kutlandı

KUTLAMALARA Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Başsavcısı Celal Tekin, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kutlamalar çerçevesinde Kızılkule önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden programda, Atatürk'le ilgili şiirler okundu ve halk oyunu gösterisi gerçekleştirildi.





YÜCEL: “ALANYA’YI YURTTA SULH CİHANDA SULH DÜSTURU İLE BİRLİKTELİĞİMİZİ GÜÇLENDİRDİK”





Günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; “Medeniyetlerin beşiği olan, Selçuklu’nun başkenti Osmanlı’nın liman şehri, doğası, tarihi, kültürü ile kadim kentimiz Alanya’mız, bundan 89 yıl önce Atamızın Alanya’yı ziyaretleri ile onurlanmış, değerine değer katmıştır. 18 Şubat 1935 tarihinde kentimizi ziyaret eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi özlem ve minnetle anıyorum. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere bıraktığı miras doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. yüzyılında kadim kent Alanya’mızı hak ettiği hizmetlere kavuşturmak için verdiğimiz mücadeleyi yılmadan, yorulmadan sürdüreceğiz. Eğitimden sağlığa, kültürden spora, sosyal yaşamdan sanata, üretimden ticarete kadar Alanya halkının ihtiyaçlarına cevap verecek hizmetleri vatandaşımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz. 81 ilden binlerde vatandaşımızın, 50 bini aşkın yeni Alanyalı’nın, huzur ve güven içinde yaşadığı, dünyanın en huzurlu, en mutlu ve en güvenli kenti olan Alanya’mız da Ulu önderin ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ ilkesinden ilham alarak birlikteliğimizi güçlendirerek yaşamayı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle bundan 89 yıl Alanya’mızı ziyaret eden Ulu Önder Atatürk’ü, gazi ve şehitlerimizi özlem ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi