45 yıllık şirket konkordato ilan etti

Türkiye'nin yapı sektöründe 45 yıllık köklü geçmişe sahip olan ve Bursa'da faaliyet gösteren Dostkar Yapı Market, zorlu ekonomik koşullarla başa çıkmak adına konkordato ilan etti. Mahkeme tarafından 3 aylık geçici bir mühlet verilen şirket, borçlarını yeniden yapılandırmaya çalışacak.

EKONOMİK KRİZ VE PANDEMİ ETKİSİ

Dostkar'ın konkordato ilan etmesinde etkili olan faktörler arasında küresel ekonomik kriz, pandemi süreci ve bölgesel çatışmalar başı çekiyor. Ayrıca, tedarik zincirlerinin kırılması ve artan maliyetler de şirketin mali durumunu olumsuz etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.







Kaynak: Haber Merkezi