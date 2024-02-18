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45 yıllık şirket konkordato ilan etti

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45 yıllık ünlü yapı market markası Dostkar Yapı Market konkordato ilan etti

45 yıllık şirket konkordato ilan etti mask
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Türkiye'nin yapı sektöründe 45 yıllık köklü geçmişe sahip olan ve Bursa'da faaliyet gösteren Dostkar Yapı Market, zorlu ekonomik koşullarla başa çıkmak adına konkordato ilan etti. Mahkeme tarafından 3 aylık geçici bir mühlet verilen şirket, borçlarını yeniden yapılandırmaya çalışacak.

EKONOMİK KRİZ VE PANDEMİ ETKİSİ

Dostkar'ın konkordato ilan etmesinde etkili olan faktörler arasında küresel ekonomik kriz, pandemi süreci ve bölgesel çatışmalar başı çekiyor. Ayrıca, tedarik zincirlerinin kırılması ve artan maliyetler de şirketin mali durumunu olumsuz etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

45 yıllık şirket konkordato ilan etti



Kaynak: Haber Merkezi

# Yer, türkiye, Market, Bursa, ilan

18 Şub 2024 - 14:53 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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