Şeyma Subaşı üstsüz paylaşımıyla gündem oldu

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, uzun süre birlikte yaşadığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile 3 gün 3 gece süren görkemli bir düğünle hayatını birleştirmişti. Ancak kısa süren evlilik 29 Eylül'de sonlanmıştı.
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Boşanmanın ardından sürekli tatil fotoğraflarıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı, bu sefer bikinisinin üzerine taktığı büyük bir kolye ile dikkat çeken üstsüz bir fotoğraf paylaştı. Subaşı'nın cesur paylaşımı, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve binlerce beğeni aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.