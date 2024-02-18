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Davul çalarken hayatını kaybetti

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Şanlıurfa'da davul çalarken bir anda yere yığılan adam hayatını kaybetti

Davul çalarken hayatını kaybetti mask
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Karacadağ Kayak Merkezi'nde misafirler için kar üzerinde davul çalan Abbas Karadağ, kalp krizi geçirip yere yığıldı. Halay çeken grup, bir süre sonra durumu fark edip durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ilk müdahalede bulunduğu Karadağ, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Haber Merkezi

# sonra

18 Şub 2024 - 14:40 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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