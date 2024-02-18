Davul çalarken hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Karacadağ Kayak Merkezi'nde misafirler için kar üzerinde davul çalan Abbas Karadağ, kalp krizi geçirip yere yığıldı. Halay çeken grup, bir süre sonra durumu fark edip durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ilk müdahalede bulunduğu Karadağ, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Haber Merkezi