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Alanya polisi bilgilendirmeye devam ediyor

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Alanya Emniyet Müdürlüğü, toplum destekli polislik hizmetleri kapsamında bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor

Alanya polisi bilgilendirmeye devam ediyor mask
Alanya polisi bilgilendirmeye devam ediyor
Alanya polisi bilgilendirmeye devam ediyor
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ANTALYA Emniyet Müdürlüğü, toplumun her türlü tehlikeden korunmasını sağlamak, suç ve suçlularla daha etkin mücadele edebilmek ve önleyici tedbirler alarak insanlarda güvenlik bilinci oluşturmak amacıyla çeşitli çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Konyaaltı, Alanya ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlükleri birimleri tarafından bilgilendirme yapıldı. Gelişen teknoloji ile birlikte değişim gösteren suçlar arasında yer alan sanal ortamda ve iletişim yoluyla dolandırıcılık olaylarını önlemek amacıyla bu projeler hayata geçirildi. Bu kapsamda, pazar yerleri, muhtarlıklar ve alışveriş merkezlerinde vatandaşlar, esnaf ve öğrencilere yönelik bilgilendirme broşürleri dağıtıldı ve olası olumsuz durumlarla karşılaşılması halinde alınması gereken tedbirler anlatıldı. Kadın ve çocukların fiziksel veya psikolojik şiddete karşı korunmasını amaçlayan KADES uygulaması, önemli bir güvenlik aracı olarak tanıtıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

# Yer, Alanya, İlçe, Antalya, Kadın, pazar

18 Şub 2024 - 14:13 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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