Alanya polisi bilgilendirmeye devam ediyor

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü, toplumun her türlü tehlikeden korunmasını sağlamak, suç ve suçlularla daha etkin mücadele edebilmek ve önleyici tedbirler alarak insanlarda güvenlik bilinci oluşturmak amacıyla çeşitli çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Konyaaltı, Alanya ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlükleri birimleri tarafından bilgilendirme yapıldı. Gelişen teknoloji ile birlikte değişim gösteren suçlar arasında yer alan sanal ortamda ve iletişim yoluyla dolandırıcılık olaylarını önlemek amacıyla bu projeler hayata geçirildi. Bu kapsamda, pazar yerleri, muhtarlıklar ve alışveriş merkezlerinde vatandaşlar, esnaf ve öğrencilere yönelik bilgilendirme broşürleri dağıtıldı ve olası olumsuz durumlarla karşılaşılması halinde alınması gereken tedbirler anlatıldı. Kadın ve çocukların fiziksel veya psikolojik şiddete karşı korunmasını amaçlayan KADES uygulaması, önemli bir güvenlik aracı olarak tanıtıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.