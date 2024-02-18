İynemli'nin eşinden bomba iddia: Konuşursam insan içine çıkamaz

Eda İynemli, eşi Orçun İynemli tarafından darp edildiğini belirterek suç duyurusunda bulundu. Eda İynemli'nin ihbarı sonrası evde yapılan aramada 50 gram ağırlığında uyuşturucu madde de ele geçirildi. İynemli tutuklama talebiyle sevk edildiği hâkimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eda İynemli şikayetini geri çekti ancak savcılık 'Basit Yaralama' suçu kapsamında 1 yıla kadar hapis istemiyle kamu davası açtı. Eda İynemli ise mücadelesine kaldığı yerden devam edeceğini belirterek yaşadıklarını ilk kez şöyle anlattı:

'ABLASININ GÖZÜ ÖNÜNDE ŞİDDET UYGULADI'





"Orçun İynemli bana şiddet uyguladığında ablası Yeşim de oradaydı, olanların hepsine şahit oldu. Beni tokatladığında yere düştüm, kendimi ondan korumaya çalışıyordum, beni yerde tekmelemeye başladı, acımasızca vuruyordu. Bu darbeleri sebebiyle kulak zarım patladı. 1 buçuk ay duyu kaybı yaşadım.

'BENİ MANİPÜLE ETTİ'

Bu arada benim gördüğüm tek şiddet o günden ibaret değildi. Ben yine de bütün iyi niyetimi ve sevgimi ortaya koydum, desteğimi gösterdim, tedavi olması için yanında oldum. Barışmak için yalvardı, duygularımı kullandı, tedavi olacağına dair beni inandırdı, beni manipüle ederek darp şikayetimi geri çekmeme sebep oldu. Şikayetimi çektikten sonra ise bir anda hareketleri değişti.

'YENİDEN HUKUK MÜCADELESİNE BAŞLADIM'





Uzaktan her şey hoş, iyi, güzel görünebilir ama gerçek öyle değil. Ben şu an daha fazla konuşmak istemiyorum. Konuşursam toplum içine çıkamazlar. Ben yeniden hukuk mücadelesine başladım, asla da vazgeçmeyeceğim. Onlara göre ben şiddet görüp görüp susmalıydım. İhbar ettiğim için aile içinde suçlu bulundum. Ailesi yaşadığım şiddete göz yumdu."

Kaynak: Haber Merkezi