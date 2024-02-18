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Popstar Mehtap pavyon hayatını anlattı: Bir tek sevişmedikleri kalıyordu

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Popstar Mehtap, Bir Hülya Avşar Sohbeti programının konuğu oldu ve pavyon hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu

Popstar Mehtap pavyon hayatını anlattı: Bir tek sevişmedikleri kalıyordu mask
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Popstar Alaturka programı ile tanınan Mehtap Yılmaz, Bir Hülya Avşar Sohbeti programının konuğu oldu. Son dönemde sosyal medyada gündem olan pavyon sahnelerine tepki gösteren Mehtap Yılmaz'a Hülya Avşar geçmişte yaşadıklarına dair de sorular yöneltti. Yılmaz şunları ifade etti:

'BEN SAHNEDEYKEN YAPILANLARA DAYANAMIYORDUM'

"15 yaşında kandırılarak oraya düştüm. Başımda annem babam yoktu. Yaşım küçük olduğu için kaçak çalışıyordum, polis gelince kaçıp saklanıyordum. Pavyonda insanlar kibar değil, orası oldukça kaba insanların olduğu bir yer. Kavga gürültü hiç eksik olmaz. Ben sahnedeyken gözümün önünde yapılanlara dayanamıyordum Görüyordum olan olayları bir tek sevişmedikleri kalıyordu. Sevişmeye kadar gidiyorlardı. Daha fazla açık konuşamayacağım.

'SABAHA KADAR 5-6 YERDE ÇALIŞIYORDUM'

Sen masamdan şunu kaldırın dediğin zaman burası milli kütüphane mi çıkma o zaman diyorlardı. Masaya oturmayınca paramı vermiyorlardı. Sabaha kadar 5-6 yerde çalışıyordum. Sabah 9-10'da uyuyordum. Bana kimse zorla hiç bir şey yaptıramadı. Yapmadım.

'PAVYON HAYATI DİZİLERDE GÖSTERİLDİĞİ GİBİ DEĞİL'

Pavyon dizilerde, filmlerde gösterildiği gibi değil. Mesela sabah 5'te kızların yarı çıplak bir şekilde ellerinde zarfla kimine zarf verilmediğini gördüm çoğu zaman. Üniversite öğrencilerinin dolaplarına kitaplarıyla gelip kilitleyip sabahları da makyajlarını silip gidip simitçide kahvaltı yapıp üniversiteye derse gittiklerini gördüm. 2 tane üniversite öğrencisi gördüm bu şekilde çalışan..."

Kaynak: Haber Merkezi

# Yer, Sosyal, Son, Polis, çalışan

18 Şub 2024 - 13:07 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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