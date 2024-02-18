Ebru Gündeş yeniden evlenmeye hazırlanıyor

Bir süredir iş insanı Murat Özdemir ile aşk yaşayan Ebru Gündeş’in, Özdemir ile yakında zamanda nikah masasına oturup evleneceği öğrenildi. Evliliğinin bitmesinin ardından Ebru Gündeş’i yakın takibe alarak sürekli sahnesini izlemeye giden Özdemir, sanatçı ile de ortak arkadaşları vasıtasıyla tanıştı.

NİKAH MASASINA OTURACAK

Özdemir’in, bir kız annesi Ebru Gündeş ile evlenmeye karar verdiği de öğrenildi. Çiftin yakında nikâh masasına oturmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Kaynak: Haber Merkezi