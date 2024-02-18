Ebru Gündeş yeniden evlenmeye hazırlanıyor

Bir süredir iş insanı Murat Özdemir ile aşk yaşayan Ebru Gündeş’in, Özdemir ile yakında zamanda nikah masasına oturup evleneceği öğrenildi. Evliliğinin bitmesinin ardından Ebru Gündeş’i yakın takibe alarak sürekli sahnesini izlemeye giden Özdemir, sanatçı ile de ortak arkadaşları vasıtasıyla tanıştı.
NİKAH MASASINA OTURACAK
Özdemir’in, bir kız annesi Ebru Gündeş ile evlenmeye karar verdiği de öğrenildi. Çiftin yakında nikâh masasına oturmaya hazırlandığı öne sürüldü.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.