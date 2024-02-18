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Ebru Gündeş yeniden evlenmeye hazırlanıyor

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Yeni aşk dedikodusu gündeme bomba gibi düşen Ebru Gündeş yeniden evlenmeye hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...

Ebru Gündeş yeniden evlenmeye hazırlanıyor mask
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Bir süredir iş insanı  Murat Özdemir ile aşk yaşayan Ebru Gündeş’in, Özdemir ile yakında zamanda nikah masasına oturup evleneceği öğrenildi.  Evliliğinin bitmesinin ardından Ebru Gündeş’i yakın takibe alarak sürekli sahnesini izlemeye giden Özdemir, sanatçı ile de ortak arkadaşları vasıtasıyla tanıştı.

NİKAH MASASINA OTURACAK

Özdemir’in, bir kız annesi Ebru Gündeş ile evlenmeye karar verdiği de öğrenildi. Çiftin yakında nikâh masasına oturmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Kaynak: Haber Merkezi

# Karar

18 Şub 2024 - 13:01 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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