Özçelik: Ata’mızın izindeyiz

CUMHURİYETİMİZİN kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 18 Şubat 1935 tarihinde deniz yoluyla Alanya’ya yaptığı ziyaretin 89’uncu yıldönümü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Program, Kızılkule önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunma töreniyle başladı. Protokol üyeleri, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Atatürk Anıtına çelenklerin konulmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Öğrenciler, Atatürk ile ilgili şiirler okudu. Buradaki tören, öğrencilerden oluşan halkoyunları ekibinin Hasbahçe Zeybeği gösterisiyle sona erdi.



KARAGÖZ: SAYGIYLA ANIYORUZ





Törende Atatürk Anıtına çelenk sunan CHP Alanya İlçe Sekreteri Mehmet Can Karagöz, Atatürk’ün yurt içi gezilerinde halkla bütünleştiğini belirterek, “Ata’mızın Alanya’ya teşriflerinin yıldönümünde o günü hatırlamak ve gösterdiği yolda kararlılıkla ilerlediğimiz duyurmak amacıyla burada toplandık. Dünyadaki bütün mazlum milletlere esin kaynağı olan Büyük Atatürk’ümüzü ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz.” diye konuştu.



ÖZÇELİK: GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞACAĞIZ



Atatürk’ün Alanya ziyaretinin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, Ulu Önderin izinden ayrılmayacaklarını vurguladığı mesajında şu sözlere yer verdi, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Alanya’mıza gelişinin 89. yıldönümünü kutluyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında şehrimizi çağdaş bir kent, her yönüyle kaliteli bir yaşam merkezi haline getirmek için gece gündüz demeden çalışacağız. Cumhuriyetimizi kuran, bize bu topraklarda özgür ve onurlu yaşama imkanını veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımıza, şehitlerimize ve gazilerimize şükranlarımı sunuyor, Alanyalıları sevgiyle selamlıyorum.”

Kaynak: Haber Merkezi