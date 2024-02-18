Acun Ilıcalı, kural ihlali yapan Hakan hakkında kararını açıkladı

Survivor All Star 2024'de geçtiğimiz haftalarda elenen Seda Aktuğlu'nun havaalanında ailesiyle iletişim kurmak için yaptıklarından sonra bir yarışmacı daha gizlice ailesiyle iletişim kurmaya çalıştı. Acun Ilıcalı ve yarışmacı Hakan'ın konuşmasının ardından her şey açığa çıktı. Hakan ödül günü ailesine ulaşmak için bir çaba sarf ettiğini ve kısmen de olsa başarılı olduğu itiraf etti.
İLK ELEME ADAYI HAKAN OLDU
Acun Ilıcalı, verilen karara göre, Hakan iki ödül ve ilk iletişim ödülünden men edildiğini açıkladı. Gergin geçen konseyin ardından yapılan oylamada ilk 7 oyun 7'si de Hakan'a çıkınca ilk eleme adayı olarak belirlenen isim Hakan oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.