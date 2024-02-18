- Medya

Acun Ilıcalı, kural ihlali yapan Hakan hakkında kararını açıkladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Survivor All Star'da yarışma kurallarını ihlal ederek gittiği Rio'da ailesiyle gizlice iletişim kurmaya çalışan Hakan Hatipoğlu'yla ilgili karar açıklandı. Acun Ilıcalı'nın verdiği karara göre, Hatipoğlu iki ödül ve ilk iletişim ödülünden men edilecek.

Acun Ilıcalı, kural ihlali yapan Hakan hakkında kararını açıkladı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Survivor All Star 2024'de geçtiğimiz haftalarda elenen Seda Aktuğlu'nun havaalanında ailesiyle iletişim kurmak için yaptıklarından sonra bir yarışmacı daha gizlice ailesiyle iletişim kurmaya çalıştı. Acun Ilıcalı ve yarışmacı Hakan'ın konuşmasının ardından her şey açığa çıktı. Hakan ödül günü ailesine ulaşmak için bir çaba sarf ettiğini ve kısmen de olsa başarılı olduğu itiraf etti.

İLK ELEME ADAYI HAKAN OLDU

Acun Ilıcalı, verilen karara göre, Hakan iki ödül ve ilk iletişim ödülünden men edildiğini açıkladı.  Gergin geçen konseyin ardından yapılan oylamada ilk 7 oyun 7'si de Hakan'a çıkınca ilk eleme adayı olarak belirlenen isim Hakan oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

# 2024, günü, sonra

18 Şub 2024 - 12:46 - Medya

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Cavit Erkılınç: 'Korkmadan hakikati konuşacağız' mask
Cavit Erkılınç: 'Korkmadan hakikati konuşacağız'
Kızılcık Şerbeti'nde Apo'ya ne olacağı belli oldu mask
Kızılcık Şerbeti'nde Apo'ya ne olacağı belli oldu
Yunus Emre, Acun Ilıcalı'yı tehdit etti mask
Yunus Emre, Acun Ilıcalı'yı tehdit etti
İnci Taneleri'nde inanılmaz hata. Yapım şirketi özür diledi mask
İnci Taneleri'nde inanılmaz hata. Yapım şirketi özür diledi
Şok iddia! Kızılcık Şerbeti final mi yapacak? mask
Şok iddia! Kızılcık Şerbeti final mi yapacak?
Acun'un müjdesi sonrasında Seda dakikalarca yalvardı mask
Acun'un müjdesi sonrasında Seda dakikalarca yalvardı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber