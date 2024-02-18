Oba'da kadrolar belli oldu!

OBA Stadyumu'nda Bahattin Şimşek'in yöneteceği kritik mücadeleye temsilcimiz Corendon Alanyaspor, kalede Ertuğrul Taşkıran, savunmada Hadergjonaj, Aliti, Fatih Aksoy, Balkovec, orta alanda Richard, Novais, Sisto, hücumda Oğuz Aydın, Eduardo ve ileri uçta da Augusto ilk 11'i ile başlayacak.

Konuk ekip Adana Demirspor ise, Megamedaliyev, Semih Güler, Gravillon, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Balotelli, Valencia, Mohammadikeshmarzi, Michut, Youcef ve Muanza ilk 11'i ile sahaya çıkacak. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Haber Merkezi