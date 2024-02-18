- Ekonomi

Emeklileri korkutan açıklama: Bu durum devam ederse emekliler maaş alamayabilir

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2023 Küresel Emeklilik Raporu'na dikkat çeken ekonomist Evren Devrim Zelyut, "Maaşların az olduğunu düşünürken esas tehlike bu zihniyetin devam etmesi durumunda emeklilerimizin maaş alamayacak olması" dedi.

Emeklileri korkutan açıklama: Bu durum devam ederse emekliler maaş alamayabilir mask
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Halk TV ekranlarında yayımlanan 'Gündem Özel' programına katılan Zelyut, emeklilerin maaşlarına alamaması gibi bir olasılığa dikkat çekti. Zelyut açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'MEVCUT SİSTEMİN SÜRMESİ EMEKLİLERİ TEHLİKEYE SOKABİLİR'

"2023 Küresel Emeklilik Raporu açıklandı. Bu raporda bütün ülkelerin emeklilik sistemleri inceleniyor ve A, B, C, D kategorilerine ayrılıyor. D klasmanında yer alan ülkeler için büyük tehlikeler var. Bu ülkeler Hindistan, Tayland Arjantin ve Türkiye... Bu kategorideki ülkelere 'emeklilik sistemlerinin devam etmesi şüpheli' olarak bakılıyor. Yani deniliyor ki, 'Emeklilik sisteminizi onarmazsanız, mevcut emeklilere bu maaşı ödemede problem çıkar.' Dolayısıyla biz maaşların az olduğunu düşünürken esas büyük tehlike bu zihniyetin devam etmesi durumunda emeklilerimizin bu maaşı alamayacak olması. Çünkü dönüp bütçeye ve rezervlere bakıldığında Türkiye kasasının tam takır kuru bakır olduğu görülüyor."

Kaynak: Halk TV

# Yer, türkiye, devam, açıklandı, var

18 Şub 2024 - 11:41 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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