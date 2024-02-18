18 Şub 2024 - 11:29- Yaşam G:

Dikkat! Bu yollar bugün trafiğe kapatıldı

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Winter Run İstanbul 2024 II Yol Yarışması nedeniyle İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Dikkat! Bu yollar bugün trafiğe kapatıldı mask
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün 09.00-11.00 saatleri arasında yapılacak olan “Winter Run İstanbul 2024 II Yol Yarışması" nedeniyle bazı yolları trafiğe kapattı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada," Turgut Özal Bulvarı- Küçükyalı ışıklardan Bostancı istikametine akım kesilerek tünel içinden Fahrettin Kerim Gökay Caddesine (minibüs yolu) akım verilecek Bağdat Caddesi Göztepe 60.yıl parkı Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi kesişimine kadar olan kısım ve bu güzergâha çıkan cadde ve sokaklar, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi Prof.Hulusi Behçet Caddesi kesişiminden (Göztepe 60.yıl parkı yanı) Bostancı istikametine ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar, Çetin Emeç Bulvarı (Cemil Topuzlu cadde kesişiminden Turgut Özal bulvarın kadar olan kısım) ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldığı belirtildi. Sürücülerin alternatif olarak Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (minibüs yolu), Şemsettin Günaltay Caddesi ve D-100 karayolunu kullanabilecekler" denildi. 

Kaynak: DHA

18 Şub 2024 - 11:29 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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