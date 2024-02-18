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Özbekistan uyruklu eşi; cinsel şiddetle suçladı; rapordaki ayrıntı hayatını kurtardı

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Denizli'de dini nikah yaptığı Özbekistan uyruklu Zulkhunur K.'yi (39) darbedip, cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Ramazan Akbay (59), kadındaki darp izlerinin eski olduğunun ortaya çıkması ile tahliye edildi.

Özbekistan uyruklu eşi; cinsel şiddetle suçladı; rapordaki ayrıntı hayatını kurtardı mask
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Denizli'de yaşayan 3 çocuk babası emekli çiftçi Ramazan Akbay'ın eşi, 4 yıl önce hayatını kaybetti. Eşinin ölümünün ardından yalnız kalan Akbay, Özbekistan uyruklu bir kadınla evli olan yeğeni Musa Akbay'dan kendisine uygun bir eş bulmasını istedi. Akbay, yeğeni Akbay aracılığıyla Özbekistan'da yaşayan Zulkhunur K. ile cep telefonunda görüşüp, tanıştı. İkili, 10 gün sonra evlenme kararı aldı. Akbay, Zulkhunur K.'nin, Türkiye'ye gelebilmesi için tüm masraflarını karşıladı.

18 Temmuz 2023'te Denizli'ye gelen Zulkhunur K., Akbay ile dini nikah yaptı. Nikahtan 2 gün sonra Zulkhunur K., Akbay'ın evinden hiçbir eşyasını almadan yalın ayak kaçıp, polise başvurdu. İfadesinde evlenmek amacıyla Özbekistan'dan geldiğini ancak Akbay'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu, sürekli darbederek eşyalarını da gasbettiğini söyleyen Zulkhunur K. şikayetçi oldu.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Zulkhunur K., hastaneye sevk edilerek darp raporu alındı. Raporda, vücudunun çeşitli yerlerinde darp sonucu oluşmuş 50'ye yakın morluk olduğu belirtildi. Polis ekiplerince gözaltına alınıp, hakkında suçlamaları reddeden Ramazan Akbay, 21 Temmuz'da tutuklandı. Akbay hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'yağma', 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 45 yıla kadar hapis cezası istemiyle 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Kutlutürk'ün avukatı Zulkhunur K.'ye olay günü verilen raporda; vücudundaki morlukların olaydan öncesine ait olduğunu, olay günü darbedilmesi halinde vücudunda ancak kızarıklıklar olabileceğini ifade etti. Bunun üzerine mahkeme heyeti, Akbay'ın cezaevinden tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

'ÖZBEKİSTAN'DA ŞİDDETE MARUZ KALMIŞ OLABİLİR'

Duruşma sonrasında avukat, "  Kadın şiddete maruz kalmış ancak bunu benim müvekkilimin yapmadığını ortaya koyduk. Muhtemelen Özbekistan'da şiddete maruz kalmış, belki de kurtulmak için Türkiye'ye gelmiş olabilir. Şu an kadının nerede olduğunu bilmiyoruz" dedi. '

Kaynak: DHA

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18 Şub 2024 - 11:18 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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