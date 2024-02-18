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MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi mask
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay’ı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlarımız etkili şekilde sürüyor. Mehmetçiklerimiz bölgede 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirdi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8’e yükseldi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" denildi. 

Kaynak: DHA

# Sosyal, şehit

18 Şub 2024 - 11:16 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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