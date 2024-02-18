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Maden felaketinde flaş gelişme!

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Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin soruşturmada kapsamında, şirketin Türkiye'deki müdürü C.D. gözaltına alındı.

Maden felaketinde flaş gelişme! mask
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İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirketin Türkiye müdürü C.D.'de gözaltına alındı ve İliç'te adliyeye çıkarıldı. C.D'nin savcılıktaki ifadesi sürüyor. Toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, aralarında maden ocağını işleten firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 şüpheli tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: DHA

# türkiye, altın

18 Şub 2024 - 11:13 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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