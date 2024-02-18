Maden felaketinde flaş gelişme!

İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirketin Türkiye müdürü C.D.'de gözaltına alındı ve İliç'te adliyeye çıkarıldı. C.D'nin savcılıktaki ifadesi sürüyor. Toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, aralarında maden ocağını işleten firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 şüpheli tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.