- Ekonomi

İşte uygun fiyatlı son teknolojiyle donatılmış TOGG'a rakip otomobil...

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Türkiye'de elektrikli otomobil pazarı, yeni bir oyuncuya daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İstanbul'da ilk showroomunu GRS Automobility tesisiyle açan Çinli otomobil üreticisi Hozon'un Neta U modeli, ülkemizde satışa sunulmak üzere yollara çıkmaya hazırlanıyor.

İşte uygun fiyatlı son teknolojiyle donatılmış TOGG'a rakip otomobil... mask
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Neta U, 420 kilometreye kadar menzil sunan bir elektrikli SUV olarak dikkat çekiyor. CATL bataryasıyla donatılmış olması, sürücülere uzun süreli ve güvenilir bir kullanım vaat ediyor. Hozon Neta U'nun özellikleri arasında, V2L fonksiyonu da bulunuyor. Bu özellik sayesinde araç, farklı elektronik cihazları şarj edebilecek şekilde enerji sağlayabiliyor. Ayrıca, tek pedal sürüş modu, yüksek konfor ve teknoloji donanımları, iki ayrı dokunmatik ekran ve premium iç mekan malzemeleri gibi özelliklerle donatılmış olması, aracın rakipleri arasında öne çıkmasını sağlıyor.


İŞTE FİYATI...

Neta U'nun Türkiye'deki satış fiyatı 1 milyon 649 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Bu fiyat, aracın sunduğu geniş iç mekan ve teknolojik özellikler göz önüne alındığında oldukça rekabetçi bir seviyede yer alıyor. Hem fiyatıyla hem de sahip olduğu özellikleriyle Türk tüketicilerin elektrikli araç talebine cevap vermek amacıyla yapılan bu hamle, sektöre yeni bir dinamizm kazandırmaya aday görünüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

# Yer, Yüksek, türkiye, araç

18 Şub 2024 - 11:01 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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