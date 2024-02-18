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CHP'den yerel seçimler öncesi bir gelişme daha; 37 gün sonra aday değişti

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CHP, ocak ayında Denizli'de Çivril Belediye Başkan Adayı olarak açıkladığı Kemal Aslan'ın adaylığını değiştirerek, yerine Semih Dere'yi getirdi.

CHP'den yerel seçimler öncesi bir gelişme daha; 37 gün sonra aday değişti mask
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31 Mart seçimlerine az bir zaman kala siyasi partilerde adaylık krizleri yaşanmaya devam ediyor. Denizli CHP İl Başkanlığının düzenlediği aday tanıtım toplantısında Çivril CHP Belediye Başkan adayı olarak tanıtılan Kemal Aslan’ın genel merkez kararıyla adaylıktan geri çekildiği belirtildi.

Alınan karar Kemal Aslan’a tebliğ edilirken, Kemal Aslan SKM’de yol arkadaşları ile yapacağı durum değerlendirmesi sonrası, izleyeceği yol haritasını açıklayacağını belirtti.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Konuyla ilgili CHP İl Başkanlığından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, CHP Çivril İlçe başkanı Bedri Ataş, Çivril CHP Belediye Başkan adayının Semih Dere olduğunu doğruladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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18 Şub 2024 - 10:56 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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