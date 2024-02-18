CHP'den yerel seçimler öncesi bir gelişme daha; 37 gün sonra aday değişti

31 Mart seçimlerine az bir zaman kala siyasi partilerde adaylık krizleri yaşanmaya devam ediyor. Denizli CHP İl Başkanlığının düzenlediği aday tanıtım toplantısında Çivril CHP Belediye Başkan adayı olarak tanıtılan Kemal Aslan’ın genel merkez kararıyla adaylıktan geri çekildiği belirtildi.
Alınan karar Kemal Aslan’a tebliğ edilirken, Kemal Aslan SKM’de yol arkadaşları ile yapacağı durum değerlendirmesi sonrası, izleyeceği yol haritasını açıklayacağını belirtti.
AÇIKLAMA YAPILMADI
Konuyla ilgili CHP İl Başkanlığından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, CHP Çivril İlçe başkanı Bedri Ataş, Çivril CHP Belediye Başkan adayının Semih Dere olduğunu doğruladı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.