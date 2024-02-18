Sektörü korkutan gelişme: Alanya'ya ilgi azalmaya başladı

Son zamanlarda Rus turistlerin oturum izni alamaması ve fiyatların yükselmesi sebebiyle Antalya’ya gelmekten vazgeçtiği görülüyor. Dubai’de ise Rus turist sayısında artış olduğunu, ancak bunun Antalya’ya kıyasla çok yüksek bir rakam değil. Antalya’nın her zaman Rusya’nın bir numaralı turizm destinasyonu olduğunu, ancak 2023’teki gibi kalırsa Almanya’nın bu yıl Antalya’yı en çok ziyaret eden ülke olabileceğinin altı çizildi.

ALMANYA, ANTALYA'YI GEÇEBİLİR

2024 yılı için genel beklenti ise Rus pazarının 2023’teki rakamları yakalaması ve %10 üzerine çıkması yönünde. Antalya’ya en çok turist Rusya’dan geliyor, onu Almanya, İngiltere ve Polonya takip ediyor. Bu yıl Rus pazarı 2023’teki gibi kalırsa Almanya Antalya’yı geçebilir.

Kaynak: Haber Merkezi