Alanya'da satışa çıkıyor; KDV'den muaf olacak

Karar’da yer alan habere göre, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Antalya ile Erzurum ve Çankırı illerinde yeni arsalar satışa çıkardı. Uygun fiyatlı yatırımda bulunmak isteyenler için cazip bir fırsat sunan bu arsalar, KDV’den de muaf olmasıyla ayrıca dikkat çekiyor.
28 ŞUBAT'TA İHALE EDİLECEK
Satışa sunular arsalar içerisinde Alanya’dan da 1.257,20 metrekarelik arsa yer aldı. Alanya’daki arsa 2 milyon 265.000 TL tahmini bedel ile 28 Şubat 2024 tarihinde ihale edilecek.
ALANYA
Tahmini İhale Bedeli: 2.265.000 TL
Teminat Bedeli: 679.500 TL
Yüzölçümü: 1.257,20 m²
İhale Tarihi: 28 Şubat 2024
İhale Saati: 11:00
İhale Yeri: Antalya / Alanya
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.