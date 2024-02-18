Alanya'da satışa çıkıyor; KDV'den muaf olacak

Karar’da yer alan habere göre, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Antalya ile Erzurum ve Çankırı illerinde yeni arsalar satışa çıkardı. Uygun fiyatlı yatırımda bulunmak isteyenler için cazip bir fırsat sunan bu arsalar, KDV’den de muaf olmasıyla ayrıca dikkat çekiyor.

28 ŞUBAT'TA İHALE EDİLECEK

Satışa sunular arsalar içerisinde Alanya’dan da 1.257,20 metrekarelik arsa yer aldı. Alanya’daki arsa 2 milyon 265.000 TL tahmini bedel ile 28 Şubat 2024 tarihinde ihale edilecek.



ALANYA

Tahmini İhale Bedeli: 2.265.000 TL

Teminat Bedeli: 679.500 TL

Yüzölçümü: 1.257,20 m²

İhale Tarihi: 28 Şubat 2024

İhale Saati: 11:00

İhale Yeri: Antalya / Alanya

Kaynak: Haber Merkezi