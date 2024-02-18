18 Şub 2024 - 10:21- Gündem G:

Bir aydır oynanan Dilan Polat oyunu sevenlerini bıktırdı

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Dilan Polat'ın bir ay önce yeniden açılan orijinal hesabından Dilan Polat konuşuyormuş gibi yapılan paylaşımlar takipçilerini bıktırdı.

Bir aydır oynanan Dilan Polat oyunu sevenlerini bıktırdı mask
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Yaklaşık 3,5 ay önce kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat, beraberlerinde 12 kişinin ve arkalarında bıraktıkları tüm sosyal medya fenomenlerinin başını yaktı.

Aylardır kapalı olan Dilan Polat'ın orijinal Instagram hesabı da tam bir ay önce yeniden açılmıştı ve bunu gururla duyuran da kaynanası Şükran Polat olmuştu. Hesabı açıldığından beri Dilan Polat'ın menajeri ya da avukatı tarafından düzenli olarak paylaşım yapılmaya başlandı. Ama yapılan paylaşımların sanki Dilan Polat'ın kendisinin ağzından yazıyor gibi yapılması takipçileri rahatsız etmeye başladı. 

BIKTIRDI



Geçtiğimiz saatlerde ise yapılan paylaşımlara bir yenisi eklendi. Hesabın sevgililer gününde aldığı etkileşimi paylaşan kişi yine Dilan'ın ağzından yazdı ve pes dedirtti.

Bir aydır oynanan Dilan Polat oyunu sevenlerini bıktırdı
Bir aydır oynanan Dilan Polat oyunu sevenlerini bıktırdı

Kaynak: Haber Merkezi

# kişi, Sosyal, Para, vergi

18 Şub 2024 - 10:21 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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