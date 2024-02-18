Bir aydır oynanan Dilan Polat oyunu sevenlerini bıktırdı

Yaklaşık 3,5 ay önce kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat, beraberlerinde 12 kişinin ve arkalarında bıraktıkları tüm sosyal medya fenomenlerinin başını yaktı.



Aylardır kapalı olan Dilan Polat'ın orijinal Instagram hesabı da tam bir ay önce yeniden açılmıştı ve bunu gururla duyuran da kaynanası Şükran Polat olmuştu. Hesabı açıldığından beri Dilan Polat'ın menajeri ya da avukatı tarafından düzenli olarak paylaşım yapılmaya başlandı. Ama yapılan paylaşımların sanki Dilan Polat'ın kendisinin ağzından yazıyor gibi yapılması takipçileri rahatsız etmeye başladı.

BIKTIRDI





Geçtiğimiz saatlerde ise yapılan paylaşımlara bir yenisi eklendi. Hesabın sevgililer gününde aldığı etkileşimi paylaşan kişi yine Dilan'ın ağzından yazdı ve pes dedirtti.

Kaynak: Haber Merkezi